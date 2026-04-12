FNC potvrdio teškaški spektakl! Stošić ide na bivšeg UFC borca

FNC je potvrdio najveći teškaški meč u povijesti organizacije. Nakon što se u Münchenu borili Hatef Moiel i Ivan Vitasović, u Beogradu će 30. svibnja biti još veći meč između Darka Stošića i Grega Hardyja.

Hardy je zasigurno najveće ime koje je FNC-ov roster potpisao ove godine i nekadašnja je UFC-ova zvijezda. U najvećoj svjetskoj organizaciji imao je devet mečeva, a borio se protiv dokazanih teškaških boraca kao što su Alexander Volkov (bivši Bellatorov prvak), Marcin Tybura (bivši KSW-ov prvak), Tai Tuivasa i Serghei Spivac. Prije MMA karijere imao je iznimno uspješnu karijeru u američkom nogometu.

Stošić je dvostruki izazivač za pojas teške kategorije KSW-a i također ima iskustva u UFC-u. U FNC se vratio pobjedom u Münchenu, kada je tehničkim nokautom pobijedio Olija Thompsona. Prije toga nije uspio osvojiti FNC-ov pojas od Vitasovića.