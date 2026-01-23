Obavijesti

PRISILNA ZAMJENA

FNC u Münchenu postao je još zanimljiviji. U ekspresnom roku Pejić dobio novog protivnika

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 24, borba Filip Pejić - Aleksandar Janković | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Event u Münchenu predvodi teškaški dvoboj Ivana Vitasovića i Hatefa Moeila, dok će navijači imati priliku gledati i dugoočekivani revanš Mirana Fabjana i Aleksandra Ilića

FNC je uoči povijesne priredbe u Münchenu potvrdio promjenu koja izravno utječe na jedan od najzanimljivijih mečeva predstojećeg eventa, koji se održava 7. veljače. Vladimir "Sunshine" Šikić (12-3-1) povukao se iz borbe protiv Filipa "Nitro" Pejića (17-9-2) zbog privatnih razloga, no organizacija je brzo reagirala i pronašla zamjenu koja mnogim navijačima djeluje još uzbudljivije.

Pejića tako u SAP areni očekuje okršaj s Eduardom Kexelom (11-3), borcem koji u München stiže s titulom MFC-a.

"Nitro" je posljednji nastup imao u rujnu na FNC 24 priredbi u rasprodanoj Areni Zagreb, gdje je protiv iskusnog Aleksandra Jankovića pokazao mirnoću kakvu je do sada rijetko pokazivao. Taktički je sjajno odradio meč i uključio hrvanje u svoj arsenal te grappling koji mu je donio pobjedu.

S druge strane, Kexel ima ozbiljno međunarodno iskustvo. Borio se u organizacijama poput KSW-a, Oktagona i njemačkog MFC-a, a dodatnu težinu njegovu imenu daje njegova iznimno bogata amaterska karijera. U ovaj meč ulazi s dodatnim samopouzdanjem jer je početkom prosinca prošle godine na MFC 53 priredbi u Frankfurtu osvojio pojas prvaka perolake kategorije svladavši Edgara Davalosa.

Event u Münchenu predvodi teškaški dvoboj Ivana Vitasovića i Hatefa Moeila, dok će navijači imati priliku gledati i dugoočekivani revanš Mirana Fabjana i Aleksandra Ilića što je sunaslovna borba u poluteškoj diviziji.

