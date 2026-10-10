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U STUDENOM

FNC za priredbu u Podgorici dogovorio dvije megaborbe

Piše Mato Galić,
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FNC za priredbu u Podgorici dogovorio dvije megaborbe
Foto: FNC
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Zdravković brani pojas protiv Vargasa, Opačić po K-1 pravilima ide na Soldatkina

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FNC se vraća u Podgoricu! FNC 35 na rasporedu je 7. studenog u Sportskom centru Morača, a u glavnoj borbi večeri pojas u bantam kategoriji (-66 kg) brani Srbin Miljan Zdravković (10-0). Protivnik će mu biti Argentinac Joaquin Vargas (10-3), kojemu će to biti debi u spomenutoj hrvatskoj borilačkoj organizaciji.

Zdravković se nije borio od prosinca 2025., kad je jednoglasnom sudačkom odlukom obranio pojas protiv Kanađanina Josha Hilla, na FNC-u 26, baš u Podgorici.

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Debitiraju Opačić i Soldatkin

U sunaslovnoj borbi večeri teškaški divovi Rade Opačić i Alexander Soldatkin odmjerit će snage u K-1 obračunu. Obojici će to biti debi u FNC-u.

Soldatkin je prošle godine osvojio Rizinov turnir (po MMA pravilima). Na putu do trofeja pobijedio je Japanca Mikija Uedu prekidom, a u finalu je jednoglasnom odlukom sudaca svladao Poljaka Mareka Samociuka. Visok je 188 centimetara, a poznat je po snažnim udarcima i eksplozivnosti.

Srbin Opačić karijeru je gradio i u prestižnoj azijskoj organizaciji ONE Championship, gdje je ostvario niz pobjeda nokautom. Poznat je po razornim udarcima i atraktivnom stilu, a u karijeri je nastupao i za Glory.

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