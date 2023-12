Folkloraš Antonio i odnedavno mladi 'vatreni' produžio je s Istrom 1961 do ljeta 2027.

Hrvatski U-21 reprezentativac, Antonio Maurić, potpisao je novi ugovor s Istrom 1961 do 2027. godine.

"Njegov primjer pokazuje jedan od smjerova u kojem želimo raditi, a to je davanje prilike za kvalitetan razvoj i kontinuitet nastupa igračima iz naše škole", rekao je sportski direktor Istre Saša Bjelanović.

Prema Transfermarktu, Maurić vrijedi 50.000 eura. Odigrao je 11 utakmica ove sezone uz po gol i asistenciju.

'Sviram dva instrumenta'

Antonijeva karijera ide kao pjesma, no u njegovu slučaju to nije samo pjesnička sloboda. Osim u nogometu, vrlo je aktivan plesač te svirač u Kulturno-umjetničkom društvu u rodnom Barbanu, čiji je jedan od osnivača te prvi predsjednik 1976. godine bio njegov pokojni djed Josip Bepo Maurić.

- I dalje sam član, ali ne stignem više kao prije. Petkom su utakmice, treninzi... Nažalost, nemam vremena - kaže Antonio.

Plešete u folklornom društvu. A što svirate?

- Mih i roženice. Počeo sam svirati sa sedam godina, pokojni djed vodio me u Labin kod svojeg prijatelja koji je također svirao. I tako je počelo. To je bilo više za druženje, za opuštanje - kaže Antonio, vjerojatno jedini nogometaš koji svira dva tradicijska istarska instrumenta. I koji je demantirao sve one koji misle da nogometaši slušaju samo "cajke".