Obavijesti

Sport

Komentari 0
LOVA DO KROVA

Forbes: Ovo su nogometaši koji najviše zarađuju. Na listi se prvi put pojavio 18-godišnji Yamal

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Forbes: Ovo su nogometaši koji najviše zarađuju. Na listi se prvi put pojavio 18-godišnji Yamal
Foto: Screenshot

Cristiano Ronaldo ruši rekorde s 240 milijuna eura! Messi u Inter Miamiju zarađuje 111 milijuna, a senzacija Lamine Yamal ulazi na listu najplaćenijih nogometaša

Nogomet je odavno prestao biti samo igra; postao je globalni biznis u kojem se vrte milijarde. Svake godine, Forbesova lista najplaćenijih nogometaša pruža fascinantan uvid u financijsku moć modernog sporta. Ovogodišnja lista ne samo da potvrđuje status ikona poput Cristiana Ronalda i Lionela Messija, već i naglašava tektonski poremećaj koji je izazvao ulazak saudijskog kapitala na scenu. S nevjerojatnim iznosima koji pomiču granice, jasno je da se nogometna ekonomija mijenja brže no ikad.

Na samom vrhu, nedodirljiv i rekordan, nalazi se Cristiano Ronaldo. Njegov prelazak u saudijski Al Nassr katapultirao ga je na prvo mjesto s procijenjenom godišnjom zaradom od vrtoglavih 240 milijuna dolara. Ova cifra predstavlja novi rekord za jednog nogometaša i svjedoči o monumentalnoj investiciji Saudijske Arabije u sport.

Foto: Screenshot/

Zanimljivo je analizirati strukturu njegove zarade: čak 200 milijuna eura dolazi izravno od ugovora s klubom, što uključuje plaću i bonuse. Preostalih 40 milijuna dolara stiže od sponzorskih ugovora i komercijalnih aktivnosti izvan terena, gdje Ronaldo i dalje unovčava svoj globalni brend CR7 kroz partnerstva s divovima poput Nikea, Herbalifea i Binancea.

Njegov vječni rival, Lionel Messi, slijedi ga na drugom mjestu sa 111 milijuna eura. Messijev prelazak u američki Inter Miami predstavlja drugačiji, ali jednako unosan poslovni model. Njegova zarada za nogometni ugovor iznosi 51 milijuna eura, no prava snaga leži u njegovoj komercijalnoj privlačnosti.

S čak 60 milijuna eura komercijalne zarade, Messi nadmašuje Ronalda u ovom segmentu. Njegov ugovor uključuje i udjele u prihodima od partnera lige, poput Adidasa i Apple TV-a, što njegov dolazak u MLS čini revolucionarnim potezom koji je preoblikovao financijsku sliku nogometa u Sjevernoj Americi.

Foto: Instagram

Zanimljivo, po prvi je put na listi i senzacionalni tinejdžer, 18-godišnji nogometaš Barcelone i Španjolske, Lamine Yamal. On je ljetos potpisao novi ugovor s Barcelonom nakon što je navršio 18 godina. Sada je među najplaćenijima na svijetu.

Popis najplaćenijih nogometaša po Forbesu u 2025.

  • 1. Cristiano Ronaldo (Al Nassr) - 240 milijuna eura
  • 2. Lionel Messi (Inter Miami) - 111 milijuna eura 
  • 3. Karim Benzema (Al Ittihad) - 88 milijuna eura
  • 4. Kylian Mbappe (Real Madrid ) - 81 milijun eura
  • 5. Erling Haaland (Manchester City) - 68 milijuna eura
  • 6. Vinicius Junior (Real Madrid) - 51 milijuna eura
  • 7. Mohamed Salah (Liverpool) - 47 milijuna eura
  • 8. Sadio Mane (Al Nassr) - 46 milijuna eura
  • 9. Jude Bellingham (Real Madrid) - 37 milijuna eura
  • 10. Lamine Yamal (Barcelona) - 36 milijuna eura

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Nekad ljepotica Slavonije sad stoji kao spomenik prijevari
HTIO GA JE I DINAMO

FOTO Nekad ljepotica Slavonije sad stoji kao spomenik prijevari

Kamen Ingrad: od europskih noći do propasti! Veliki stadion u Velikoj, simbol pohlepe i lažnih snova, danas je samo sjena nekad moćnog kluba. Gazdin pad u zatvor ostavio je gorak okus
FOTO Bili su najljepši par Italije, vrijeđala ga je na utakmici, a onda je sve puklo: 'Go..o jedno'
ON ŽIVI NOVI ŽIVOT

FOTO Bili su najljepši par Italije, vrijeđala ga je na utakmici, a onda je sve puklo: 'Go..o jedno'

Nakon 12 godina veze i glamuroznog vjenčanja koje je izgledalo kao scena iz romantičnog filma, vijest o razvodu talijanskog nogometaša Graziana Pellea i mađarske manekenke i dizajnerice Viktorije Varge odjeknula je poput bombe. Par, koji su talijanski mediji prozvali "najljepšim nogometnim parom", odlučio je krenuti svatko svojim putem
Milan potpisao ugovor od 100 mil. eura, Luka glavna zvijezda
PRODULJILI SURADNJU

Milan potpisao ugovor od 100 mil. eura, Luka glavna zvijezda

Luka Modrić i njegovi suigrači u videu proslavljaju produženje suradnje Milana i Emirates Airlinesa. Klub i aviokompanija surađuju od 2007. godine, a sada će još minimalno pet godina

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025