Forbes: Ovo su nogometaši koji najviše zarađuju. Na listi se prvi put pojavio 18-godišnji Yamal

Nogomet je odavno prestao biti samo igra; postao je globalni biznis u kojem se vrte milijarde. Svake godine, Forbesova lista najplaćenijih nogometaša pruža fascinantan uvid u financijsku moć modernog sporta. Ovogodišnja lista ne samo da potvrđuje status ikona poput Cristiana Ronalda i Lionela Messija, već i naglašava tektonski poremećaj koji je izazvao ulazak saudijskog kapitala na scenu. S nevjerojatnim iznosima koji pomiču granice, jasno je da se nogometna ekonomija mijenja brže no ikad.

Na samom vrhu, nedodirljiv i rekordan, nalazi se Cristiano Ronaldo. Njegov prelazak u saudijski Al Nassr katapultirao ga je na prvo mjesto s procijenjenom godišnjom zaradom od vrtoglavih 240 milijuna dolara. Ova cifra predstavlja novi rekord za jednog nogometaša i svjedoči o monumentalnoj investiciji Saudijske Arabije u sport.

Zanimljivo je analizirati strukturu njegove zarade: čak 200 milijuna eura dolazi izravno od ugovora s klubom, što uključuje plaću i bonuse. Preostalih 40 milijuna dolara stiže od sponzorskih ugovora i komercijalnih aktivnosti izvan terena, gdje Ronaldo i dalje unovčava svoj globalni brend CR7 kroz partnerstva s divovima poput Nikea, Herbalifea i Binancea.

Njegov vječni rival, Lionel Messi, slijedi ga na drugom mjestu sa 111 milijuna eura. Messijev prelazak u američki Inter Miami predstavlja drugačiji, ali jednako unosan poslovni model. Njegova zarada za nogometni ugovor iznosi 51 milijuna eura, no prava snaga leži u njegovoj komercijalnoj privlačnosti.

S čak 60 milijuna eura komercijalne zarade, Messi nadmašuje Ronalda u ovom segmentu. Njegov ugovor uključuje i udjele u prihodima od partnera lige, poput Adidasa i Apple TV-a, što njegov dolazak u MLS čini revolucionarnim potezom koji je preoblikovao financijsku sliku nogometa u Sjevernoj Americi.

Zanimljivo, po prvi je put na listi i senzacionalni tinejdžer, 18-godišnji nogometaš Barcelone i Španjolske, Lamine Yamal. On je ljetos potpisao novi ugovor s Barcelonom nakon što je navršio 18 godina. Sada je među najplaćenijima na svijetu.

Popis najplaćenijih nogometaša po Forbesu u 2025.

1. Cristiano Ronaldo (Al Nassr) - 240 milijuna eura

2. Lionel Messi (Inter Miami) - 111 milijuna eura

3. Karim Benzema (Al Ittihad) - 88 milijuna eura

4. Kylian Mbappe (Real Madrid ) - 81 milijun eura

5. Erling Haaland (Manchester City) - 68 milijuna eura

6. Vinicius Junior (Real Madrid) - 51 milijuna eura

7. Mohamed Salah (Liverpool) - 47 milijuna eura

8. Sadio Mane (Al Nassr) - 46 milijuna eura

9. Jude Bellingham (Real Madrid) - 37 milijuna eura

10. Lamine Yamal (Barcelona) - 36 milijuna eura