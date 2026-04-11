Pogledajte najbizarniji gol u hrvatskom nogometu! Krenuo s centra i ušetao se u svoju mrežu

Nevjerojatne scene u drugoj hrvatskoj nogometnoj ligi u zagrebačkoj Peščenici! Nogometaš Dubrave Ante Matić prekršio je nepisano pravilo o fair playu i zabio gol na nepostavljenu obranu Cibalije u subotnjoj utakmici 26. kola Prve NL, što je izazvalo bijes gostiju iz Vinkovaca, a onda je, nakon nekoliko minuta naguravanja i pregovora, isti igrač u idućem napadu zabio autogol kako bi vratio jedan gol prednosti gostima (2-1). Dubrava je u 96. minuti na koncu spasila bod (2-2) golom Roberta Janjiša na dodavanje Matića.

A počelo je vodstvom Cibalije zahvaljujući golu Svena Sopića u 35. minuti. Incident s Matićevim golom dogodio se u 45., nakon što je upravo on pao u šesnaestercu u duelu sa Sopićem, a sudac Jakov Titlić nije pokazao penal. Igrač Dubrave ostao je ležati, Cibalijin Ivo Vukić izbacio ju je van kako bi mu se ukazala pomoć.

Kad se, dakle, igra nastavila iz auta, loptu je dobio Matić i s 20-ak metara iskosa lobao golmana Cibalije Marka Galića za izjednačenje. Taj je potez razbjesnio Vinkovčane, a onda su se dogovorili da će Dubrava pustiti gol u idućoj akciji i tako poništiti taj nesportski potez. Matić je s centra krenuo prema svojoj mreži, suigrač na golu Josip Cundeković se maknuo i Dubrava je zabila autogol na oduševljenje gostujuće publike. To je bila posljednja akcija prvog poluvremena. Ostaje, dakako, pitanje kako bi utakmica završila da je Dubrava dobila penal nakon toga starta, da je Titlić pokazao na bijelu točku.

Ovako, završilo je remijem kojim je Cibalia propustila približiti se vodećem Rudešu, koji je u petak kiksao remijem kod Opatije, na pet bodova zaostatka. Razlika sad ostaje sedam, a dva su boda od prvog mjesta Sesvete koje od 16.30 gostuju kod Hrvaca. Dubrava je u sigurnoj zoni, na šestom mjestu.