Foreman boksao u meču stoljeća pa se obogatio od roštilja. Evo što je bio 'Rumble in the Jungle'

Jedan od najvećih boksača svih vremena George Foreman preminuo je u 76. godini. Bio je dvostruki svjetski prvak, neumoljivi razarač koji je ostavio dubok i neizbrisiv trag u svjetskom boksu. Foreman je kao prvak izgubio od Muhammada Alija u "meču stoljeća", događaju koji je do danas ostao jedan od najvećih sportskih općenito, ne samo boksačkih, a kasnije je vratio titulu u svoje ruke nokautiravši Michaela Moorera 1994. kada mu je bilo 45 godina.

Vijetnamski rat još je trajao, ali bio je to rat kojeg SAD nije htio. Sanduci s vojnicima stizali su svaki dan, a oni preživjeli tražili su utjehu u alkoholu, drogi, tabletama... U tim tmurnim trenucima svijet se spremao za najveći boksački spektakl svih vremena. Bilo je to 30. listopada 1974. prije gotovo 50 godina.

Zbog neodlaska u Vijetnamski rat Muhammadu Aliju 1967. godine oduzet je boksački naslov i nakon godina lutanja, govora i mitinga protiv rata u Vijetnamu, odlučio se vratiti i izazvati tada najboljeg boksača svijeta Georgea Foremana. Aliju su bile 32 godine, Foremanu 25. Koliko je Foreman bio jak govori podatak da je bio neporažen. I ne samo to. U 40 mečeva, čak 37 puta nokautirao je protivnike u prve tri runde. A do tog meča imao je 24 nokauta zaredom, od čega posljednjih osam protivnika nisu izdržali duže od dvije runde.

Foreman bio veliki favorit

Razbio je Kena Nortona i Joea Fraizera, jedinu dvojicu boksača koji su pobijedili Alija. Stroj, mašina, razarač. Foreman je u tom trenutku bio toliki favorit, da su američke kladionice na pobjedu Alija ponudile koeficijent 40! Oživljavanje, u boksačkom smislu, Alija odgovaralo je svima. TV postajama, promotorima, gledateljima... Cijeli svijet čekao je dan kad će se Ali vratiti u borbu za naslov.

Bio je to jedan od prvih mečeva koje je organizirao Don King, a održala se na inicijativu predsjednika Mobuta Sese Seka, koji je osigurao svakome po pet milijuna dolara. Povijesni boksački meč između Alija i Foremana dogovoren je u Kinšasi, tadašnjem Zairu, a danas Kongu. Prvi put je meč za naslov svjetskog prvaka bio u Africi, pa je nazvana "Rumble in the Jungle" iliti "Gužva u džungli".

Kako bi se što bolje pripremili za meč Foreman i Ali pripremali su se u Zairu, gdje su proveli cijelo ljeto. Borba je trebala biti u rujnu, no kako se Foreman ozlijedio prebačena je za listopad. Ali je tijekom priprema u Zairu stekao status božanstva, cijela Afrika bila je za Alija. Svi su jedva čekali meč.

Ali predstavio novitet

Meč se održao u dvorani koja je bila korištena za smaknuća političkih disidenata. Ali i njegov trener Angelo Dundee znali su da će Foreman ići po što brži nokaut, a takav pristup i način borbe troši puno energije. Stadion u Kinshasi postao je tako veličanstvena pozornica na kojoj je svijet upoznao "rope-a-dope", tehniku naslanjanja na konopce, kojom je Ali čuvao snagu i izbjegavao udarce, a Foremana tjerao na potpuno pražnjenje.

Milijuni gledatelja diljem svijeta i 60.000 Alijevih navijača u dvorani u Kinšasi na nogama su dočekali početak borbe. Uh, kakav je to bio spektakl. Glasan i arogantan kao uvijek, Ali je najavljivao ubojiti ples oko Foremana, no za meč je pripremio nešto drugačiju taktiku, kako smo objasnili, "rope a dope".

Boxing: Muhammad Ali knocks out George Foreman | Foto: DPA/PIXSELL

Meč je počeo u četiri ujutro po lokalnom vremenu, gledatelji su cijeli meč vikali: "Ali bomaye" (Ali, ubij ga)

Mlađi i snažniji, Foreman je krenuo silovito. Ali je znao da Foreman nema iskustva u dugim mečevima, pa ga je bezobrazno provocirao.

- Kakvi su to udarci, udaraš kao dijete - vikao mu je Ali, dok je Foreman silovito udarao. I trošio energiju.

- Znao sam da će Ali pobijediti Foremana. George je uvijek išao na 'home run' i zbog toga je trošio puno energije - rekao je Alijev trener 2010. godine.

Foreman pao u osmoj rundi, Ali postao prvak

Prema navodima Alijevog trenera, ova je taktika nastala na prijedlog fotografa Georgea Kalinskog, a cijelu je frazu u "rope-a-dope" upakirao publicist John Condon.

Bio je to meč u kojem su sijevali udarci, a najpoznatiji trenutak u povijesti dogodio se u osmoj rundi. Već vidno izmoreni Foreman pokušao je zadnjim atomima pritisnuti Alija, koji se obranio i osam sekundi prije kraja, serijom udaraca poslao Foremana na pod.

- Jedan, dva, tri, četiri - odbrojavao je komentator, dok je dvorana bila na nogama. Nitko nije sjedio. A kad je došao do deset, Big George i dalje je ošamućen, dvorana je 'eksplodirala'. Muhammad Ali je prvak svijeta.

Ponovno na svjetskom tronu s 45 godina

U jednoj od najdojmljivijih boksačkih priredbi ikad, Foreman je prvi put u karijeri izgubio. Slika Foremana kako bespomoćno leži, obišla je svijet. Ali i Foreman su poslije borbe u Africi postali veliki prijatelji. Godine 1996. o povijesnom dvoboju u Kinšasi snimljen je dokumentarac "Kad smo bili kraljevi". Film je dobio Oscara, a Foreman je pomogao bolesnom Aliju da se popne na pozornicu i preuzme nagradu.

Ali se još sedam godina nakon ovog meča aktivno bavio boksom, a Foreman je čak 20 godina kasnije, kao 45-godišnjak, u istim boksačkim hlačama koje je nosio u Kinshasi, nokautirao Michaela Moorera i još jednom postao svjetski prvak.

Osim što se smatra najvećim boksačkim mečom u povijesti, "Rumble in the Jungle" bio je i jedan od najvećih događaja u povijesti sporta te i dan danas služi kao inspiracija mlađim generacijama boksača.

Zaradio bogatstvo od roštilja

Foreman je uspješnu boksačku karijeru nastavio i u poslovnim vodama. Lansirao je seriju električnih roštilja sa svojim imenom od kojih je zaradio stotine milijuna dolara. Brend "George Foreman" donio mu je veliko bogatstvo od kojeg je do 2011. godine zaradio 200 milijuna dolara što je znatno više nego što je zaradio tijekom cijele boksačke karijere.

Bio je propovjednik, pastor Crkve Gospodara Isusa Krista, a jednom prilikom ispričao je kako je upoznao Isusa.