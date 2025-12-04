Forma Brazilaca zabrinjava sve u Realu: Moguć je odlazak dviju velikih zvijezdi iz Madrida?

Dok jednom ne smrkne, drugom ne svane. Dolazak Kyliana Mbappéa u potpunosti je promijenio hijerarhiju u svlačionici Reala, a Vinícius Júnior od prve je zvijezde postao druga. Njegova forma zabrinjava, kao i peripetije oko novog ugovora, a u još goroj poziciji je Rodrygo.

Dvojac krilnih nogometaša Real Madrida ispisao je povijest s klubom osvojivši dvije Lige prvaka (2022. i 2024.) u dvije godine, a obojica su bili ključni igrači. U ovom trenutku, moguće je da će Vinícius i Rodrygo na ljeto napustiti Real.

Prvotno spomenuti u "suši" je od 10 utakmica bez gola za "kraljeve", a u cijeloj 2025. zabio je samo 13 golova. U odnosu na dominantnu sezonu 2023/24. nakon koje su mnogi smatrali da je zaslužio Zlatnu loptu, Vinícius je drastično pao u formi. Pruži on tu i tamo vrhunsku izvedbu (protiv Barcelone i Olympiacosa), ali nema kontinuitet igara na najvišoj razini.

S druge strane, Rodrygo je bez gola već 31 utakmicu! Simpatični Brazilac ruši negativne rekorde kluba (po pitanju "suše" napadača), a već je ljetos koketirao s odlaskom. Ostao je, a onda pao u drugi plan dolaskom Franca Mastantuona. U 19 utakmica ove sezone zabilježio je tri asistencije, ali rijetke su utakmice u kojima je starter. Rodrygo hoće igrati na lijevom krilu, gdje su ispred njega Vinícius i Mbappé, a na desnom krilu njegova igra je više prilagođavanje nego uživanje. Kako za njega, tako i za navijače.

Još jedan problem kod Viníciusa je i njegovo ponašanje zbog kojeg u Madridu gube strpljenje, a nakon burne reakcije na zamjenu protiv Barcelone mnogima je "prekipjelo". Ne mogu se klub i nogometaš dogovoriti oko uvjeta novog ugovora, a Viníciusove zahtjeve da bude uz bok Mbappéu po plaći teško će klub ispuniti. Postojeći ugovor istječe mu u ljeto 2027., a ako se situacija ne riješi do ljeta 2026., prodaja je vrlo, vrlo moguća. Za njega bi Real vjerojatno dobio oko 150 do 200 milijuna eura.

Rodrygova situacija nije toliko kompleksna, ali njegov je odlazak još izgledniji. Na zimu vjerojatno neće nikuda, ali ako do kraja sezone ne popravi svoj status u momčadi i učinak, odlazak je neminovan. Transfermarkt ga procjenjuje na 80 milijuna eura, što bi otprilike bila i cijena koju bi Real tražio.

Real je ove sezone "one man team", a podatak koji govori da je Mbappé zabio polovicu Realovih golova u prvenstvu (16/32) indikativan je. Francuz briljira, ali nedostaje mu podrške od ostatka momčadi - prije svih Viníciusa Júniora.