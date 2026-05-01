Formula 1 vraća se nakon velike stanke! Kiša zabrinjava vozače

Nakon duge i neočekivane stanke od pet tjedana, oktanski cirkus se napokon vraća. Četvrta utrka sezone, Velika nagrada Miamija, označava novo poglavlje u prvenstvu 2026. godine koje je nakon samo tri utrke moralo na prisilni odmor. No, pauza nije značila mirovanje. Dapače, tvornice su radile punom parom, a FIA je uvela značajne promjene pravila koje bi mogle promijeniti odnos snaga na stazi.

Razlog duge pauze bilo je otkazivanje utrka u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji zbog nestabilne situacije na Bliskom istoku. Iako su se ekipe rado vratile utrkivanju, neplanirani odmor pružio je jedinstvenu priliku za rad na bolidima, što je u gustom F1 kalendaru inače nemoguće. Timovi su iskoristili vrijeme za povratak u tvornice, detaljne analize, popravke i, najvažnije, razvoj.

Primjerice, američka momčad Haas, koja je trenutno iznenađujuće četvrta u poretku, iskoristila je pauzu da nadoknadi sve što nije stigla tijekom "frenetične" i skraćene zime. Hoagy Nidd, voditelj inženjeringa, otkrio je da su proveli testiranja krutosti mjenjača, sastavili rezervnu šasiju koja će biti predstavljena u Miamiju i detaljno analizirali stanje dijelova nakon oštećenja u Japanu.

Nisu samo oni bili zauzeti. Očekuje se da će većina momčadi u Miami doći s velikim paketima nadogradnji. McLaren je najavio da će u iduće dvije utrke predstaviti praktički potpuno novi bolid, a špijunske fotografije s testiranja otkrile su da su i Ferrari i Red Bull pripremili značajno revidirane aerodinamičke koncepte. S druge strane, iz Williamsa i Red Bulla stižu opreznije najave.

‌- Ne očekujem da ćemo se boriti za postolje ovaj vikend. Nismo jedini koji donose nadogradnje. Mislimo da ćemo biti jači, ali ne i da će to riješiti sve naše probleme - izjavio je Red Bullov vozač Isack Hadjar.

Promjene pravila za atraktivnije utrkivanje

Najveća priča tijekom pauze bile su promjene tehničkih pravila vezanih uz kontroverzne pogonske jedinice za 2026. godinu. Vozači, među kojima je najglasniji bio četverostruki prvak Max Verstappen, žalili su se da je vožnja postala neintuitivna i protiv vožnje zbog kompleksnog upravljanja energijom baterije. U kvalifikacijama su morali usporavati na dijelovima staze kako bi napunili bateriju za ravnice, što je umanjilo spektakl vožnje na apsolutnom limitu.

FIA je poslušala kritike i za Miami uvela paket promjena. U kvalifikacijama je smanjen limit punjenja baterije, što bi trebalo smanjiti potrebu za usporavanjem i vozačima omogućiti da voze "punim gasom" kroz cijeli krug.

Promjene se odnose i na utrku, gdje je cilj smanjiti goleme razlike u brzini između bolida i spriječiti takozvano "jo-jo" utrkivanje, gdje bi jedan bolid prestigao drugi samo da bi bio prestignut na sljedećoj ravnici zbog potrošene energije. Korištenje dodatne snage bit će ograničeno kako bi se povećala sigurnost i potaknulo strateško, a ne samo oportunističko pretjecanje.

Sprint vikend i kišna utrka?!

Sve ove promjene bit će testirane u Miamiju, i to u sprint formatu koji momčadima ostavlja još manje vremena za pripremu. Zbog toga je prvi slobodni trening iznimno produžen na 90 minuta kako bi se timovi stigli prilagoditi novim pravilima i testirati nadogradnje.

Dodatnu neizvjesnost donosi i vremenska prognoza koja najavljuje mogućnost kiše i grmljavinskih oluja, što bi zbog strogih američkih sigurnosnih propisa moglo dovesti i do prekida utrke. Osim toga, mogućnost kiše brine Ferrarijevog Charlesa Leclerca.

- Čudna je stvar oko ovih bolida to što bi po kiši mogli voziti puno brže na kraju ravnice nego u suhim uvjetima zato što ne bi potrošili toliko energije. Može doći do nezgodnih situacija, posebno jer nam je vrlo loša vidljivost po kiši. Ne radi se ovdje o tome jesmo li hrabri ili ne. Morate voziti punim gasom i nadati se da nitko ispred vas ne vozi puno manjom brzinom. To je prošlih godina bilo lako očekivati, ali više nije slučaj - rekao je Monežanin.

Na stazi Miami International Autodrome, smještenoj oko Hard Rock stadiona, branitelj prošlogodišnje pobjede je Oscar Piastri. U prvenstvu nakon tri utrke vodi Mercedes, a njihov vozač Kimi Antonelli ima prednost ispred timskog kolege Georgea Russella.