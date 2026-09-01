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Formula 1 vraća se u Argentinu?

Piše HINA,
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Formula 1 vraća se u Argentinu?
Foto: MARK PETERSON/REUTERS
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Posljednja Velika nagrada Argentine održana je 1998. u Buenos Airesu, gdje je od 1950-ih održano oko 20 utrka Formule 1

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Argentinski predsjednik Javier Milei apelirao je Međunarodnoj automobilističkoj federaciju (FIA) da se Formula 1 vrati u Argentinu nakon gotovo 30 godina pauze.

- Argentinska strast prema utrkama je bezvremenska. Imamo tradiciju. Imamo vozače. A sada ponovno razvijamo institucionalnu ozbiljnost potrebnu za domaćinstvo utrka F1 - rekao je Milei tijekom Američkog kongresa FIA-e, koji se održava u Buenos Airesu.

Posljednja Velika nagrada Argentine održana je 1998. u Buenos Airesu, gdje je od 1950-ih održano oko 20 utrka Formule 1. Zemlja ima snažnu tradiciju u motosportu, a legendarni argentinski vozač Juan Manuel Fangio je osvojio pet svjetskih F1 prvenstava između 1951. i 1957. godine. Argentinska strast prema F1 bila je očita prošlog travnja, kada je mladi argentinski vozač Alpinea Franco Colapinto privukao gotovo pola milijuna ljudi tijekom egzibicijske utrke na 4-kilometarskoj stazi u glavnom gradu.

- Želimo vidjeti Colapinta u ovoj zemlji - dodao je Milei u ponedjeljak.

Infrastruktura bi uskoro trebala biti spremna jer se obnavlja staza Oscar y Juan Galvez u Buenos Airesu, nazvana po dvojici trkača iz 1940-ih i 1950-ih. Ulaganje od 100 milijuna dolara uključuje novu stazu i nove tribine koje će omogućiti organizaciju utrka Svjetskog prvenstva u motociklizmu i Formule 1. Očekuje se da će obnova trajati do 2027. godine.

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