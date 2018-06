Naši skandiraju Messiju, a na stadion je stigla i lijepa Ivana...

NAJAVA

Od 20 sati kreće utakmica koja će uvelike odrediti naš put u Rusiji. Protiv Argentine možemo već večeras osigurati prolazak dalje pobjedom, no protiv takve sile, mnogi bi se zadovoljili i bodom.

Kalkulacije bacamo u drugi plan, vjerujemo u najbolje i večeras će naši Vatreni, sigurni smo, pokazati ono najbolje.

Atmosfera u kampu Hrvatske bila je sjajna, uvjeravaju izbornik i igrači nakon afere s Kalinićem koji je potjeran jer nije htio ući u igru protiv Nigerije.

Kalinića više nema, Hrvatska je do kraja SP-a na 22 igrača, a pred Vatrenima je ranjena Argentina u četvrtak.

- Tek sam spojio četiri utakmice za reprezentaciju, dajem sve od sebe. Prije svega, momčad nam je na prvom mjestu, mislim da se to vidi. Što se tiče Argentine, moramo biti kao jedno. Messi im je 50 posto momčadi i moramo gledati kako ćemo ga zaustaviti, ali ako ćemo se braniti kao Island, svi zajedno, imamo šanse - rekao je Ante Rebić.

- Perišić i ja? Svjesno mi je, livo ili desno - dodao je Rebić o čestim križanjima s Perišićem.

Argentina je u prvoj utakmici odigrala tek 1-1 protiv Islanda pa će se morati vaditi na Hrvatskoj. Messi nije odigrao utakmicu za pamćenje protiv Islanda. a Mateo Kovačić ga jako dobro poznaje, odigrao je dosta utakmica protiv njega u La Ligi.

- Argentina puno ovisi o Messiju, no imaju dobre igrače i na ostalim pozicijama. Što pričati o Messiju? Fenomenalan igrač koji u svakom trenutku može odlučiti utakmicu. Istina, promašio je penal u zadnjoj utakmici, ali svakome se to može dogoditi. Po meni je odigrao vrlo dobro. Moramo se pripremiti i za ostale igrače, ne samo za njega. Messija se čuva kolektivno, teško ga je čuvati jedan na jedan, siguran sam da će izbornik pripremiti taktiku za to - rekao je Kovačić.