Fotka s Afričkog kupa nacija obišla svijet. Čekaj malo, VAR soba? Potvrđeno je, nisu prave

Scena kao iz filma. Dvije navijačice Zambije u ekstazi, lica iskrivljenih od euforije, slave gol u 92. minuti utakmice Afričkog kupa nacija. Fotografija je bila toliko moćna, toliko nabijena sirovom emocijom da je u trenu postala viralna. Dijelila se društvenim mrežama, a prenijeli su je i neki mediji kao savršen prikaz sportske strasti. No, cijela priča, baš kao i sama fotografija, bila je lažna. Upečatljiva fotografija nije nastala objektivom fotoreportera, već algoritmom umjetne inteligencije.

Afrički kup nacija jedan je od najpračenijih nogometnih događaja na društvenim mrežama. Iako su svi tamo zbog dobrog nogometa, često se na internetu pojave razne šale i slike s turnira koje zabavljaju narod. Naravno, na tribinama su i prekrasne navijačice koje nerijetko ukradu pažnju, ali se u jednom slučaju umjetna inteligencija umješala i u to.

Naime, s utakmice Malija i Zambije, koja je završila 1-1, slika dvije zgodne navijačice postala je viralna. Svi su dijelili fotografiju na kojoj se dvije mlade djevojke vesele golu Zabije u 92. minuti, ali se ispostavilo da to ipak nije istina. Korisnici na društvenoj mreži X otkrili su da su djevojke dodane pomoću umjetne inteligencije te su pokazali pravu sliku.

Dvije djevojke zbilja su realno ubačene u fotografiju te se na prvu zaista ne može razaznati da se radi o umjetnoj inteligenciji. Sve više raste broj objava koje se obrađuju na taj način te zaista treba biti oprezan, a kao što se može vidjeti, ni Afrički kup nacija nije pošteđen. Svakako na turniru ima pregršt zanimljivih i sjajnih situacija i bez korištenja AI-a.

Stručnjaci upozoravaju da se AI koristi za igranje s osjećajima navijača, posebno u trenucima kada njihovi klubovi prolaze kroz teška razdoblja. Nedavno su internetom kružili lažni videozapisi u kojima nogometni treneri Pep Guardiola i Carlo Ancelotti navodno vrijeđaju suparničke momčadi ili vlastite igrače. Iako su neki profili koji su ih dijelili naveli da se radi o parodiji, takvi su sadržaji svejedno ostvarili milijune pregleda i potaknuli lavinu reakcija.