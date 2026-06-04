FOTO 18+ glumica optužila bivšeg igrača Chelsea: 'Slao mi je poruke kad je bio napaljen'

Lily Phillips (22) jedna je od kontroverznijih djevojaka na Only Fansu. Phillips je na gostovanju u podcastu otkrila kako joj se Ben Chilwell javljao po noći i slao poruke, ali ona bi ga ignorirala
Engleski nogometni reprezentativac i bivši igrač Chelseaja Ben Chilwell našao se u središtu medijske pažnje, no ne zbog vještina na terenu. Zvijezda filmova za odrasle i OnlyFans model Lily Phillips javno ga je prozvala, tvrdeći da joj je slao privatne poruke na Instagramu u kasnim noćnim satima, na koje, kako kaže, nikada nije odgovorila
| Foto: Instagram
Engleski nogometni reprezentativac i bivši igrač Chelseaja Ben Chilwell našao se u središtu medijske pažnje, no ne zbog vještina na terenu. Zvijezda filmova za odrasle i OnlyFans model Lily Phillips javno ga je prozvala, tvrdeći da joj je slao privatne poruke na Instagramu u kasnim noćnim satima, na koje, kako kaže, nikada nije odgovorila |
Foto: Instagram
Engleski nogometni reprezentativac i bivši igrač Chelseaja Ben Chilwell našao se u središtu medijske pažnje, no ne zbog vještina na terenu. Zvijezda filmova za odrasle i OnlyFans model Lily Phillips javno ga je prozvala, tvrdeći da joj je slao privatne poruke na Instagramu u kasnim noćnim satima, na koje, kako kaže, nikada nije odgovorila
| Foto: Instagram
Njezino otkriće, izneseno tijekom gostovanja u popularnom podcastu, munjevito se proširilo društvenim mrežama i pokrenulo lavinu komentara
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Sve je počelo u travnju 2024., kada je Phillips gostovala u podcastu "All Gains No Game". Na pitanje voditelja je li joj se ikada javio neki poznati nogometaš, bez oklijevanja je spomenula Chilwellovo ime
| Foto: Instagram
Poruke bi stizale oko ponoći, valjda kada izađe van ili kad je napaljen po noći - izjavila je, dodavši kako bi do jutra te poruke često bile obrisane
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Isječak iz podcasta u kojem Phillips iznosi ove tvrdnje ubrzo je postao viralan, posebice na platformama poput TikToka i X-a, gdje je prikupio milijune pregleda
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nogometni navijači i šira javnost podijelili su se u reakcijama. Dok su jedni ismijavali nogometaša zbog neuspješnog pokušaja, drugi su kritizirali Phillips zbog iznošenja privatne komunikacije u javnost, tim više što za svoje tvrdnje nije ponudila nikakve dokaze
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Lily Phillips (22) jedna je od kontroverznijih ličnosti britanske internetske scene. Rođena u Derbyshireu, napustila je studij kako bi se posvetila karijeri u industriji za odrasle
| Foto: Instagram
Globalnu pozornost privukla je krajem 2024. projektom dokumentiranim na YouTubeu pod nazivom "I Slept with 100 Men in One Day", koji je izazvao lavinu reakcija i debata o granicama u modernoj industriji sadržaja za odrasle. *uz korištenje AI-ja
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
*Uz korištenje AI-ja
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram