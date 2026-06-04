Obavijesti

Galerija

Komentari 1
LILY PHILLIPS

FOTO 18+ glumica optužila bivšeg igrača Chelsea: 'Slao mi je poruke kad je bio napaljen'

Lily Phillips (22) jedna je od kontroverznijih djevojaka na Only Fansu. Phillips je na gostovanju u podcastu otkrila kako joj se Ben Chilwell javljao po noći i slao poruke, ali ona bi ga ignorirala
FOTO 18+ glumica optužila bivšeg igrača Chelsea: 'Slao mi je poruke kad je bio napaljen'
Engleski nogometni reprezentativac i bivši igrač Chelseaja Ben Chilwell našao se u središtu medijske pažnje, no ne zbog vještina na terenu. Zvijezda filmova za odrasle i OnlyFans model Lily Phillips javno ga je prozvala, tvrdeći da joj je slao privatne poruke na Instagramu u kasnim noćnim satima, na koje, kako kaže, nikada nije odgovorila | Foto: Instagram
1/71
Engleski nogometni reprezentativac i bivši igrač Chelseaja Ben Chilwell našao se u središtu medijske pažnje, no ne zbog vještina na terenu. Zvijezda filmova za odrasle i OnlyFans model Lily Phillips javno ga je prozvala, tvrdeći da joj je slao privatne poruke na Instagramu u kasnim noćnim satima, na koje, kako kaže, nikada nije odgovorila | Foto: Instagram
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026