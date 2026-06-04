FOTO 18+ glumica optužila bivšeg igrača Chelsea: 'Slao mi je poruke kad je bio napaljen'

Engleski nogometni reprezentativac i bivši igrač Chelseaja Ben Chilwell našao se u središtu medijske pažnje, no ne zbog vještina na terenu. Zvijezda filmova za odrasle i OnlyFans model Lily Phillips javno ga je prozvala, tvrdeći da joj je slao privatne poruke na Instagramu u kasnim noćnim satima, na koje, kako kaže, nikada nije odgovorila | Foto: Instagram