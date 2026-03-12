FOTO AI je odlučio! Ovo je deset najljepših sportašica današnjice

Svijet profesionalnog sporta prepun je priča o predanosti, talentu i nevjerojatnim postignućima. Ipak, neke sportašice ističu se ne samo svojim rezultatima, već i pojavom koja plijeni pažnju navijača diljem svijeta. One su dokaz da snaga i elegancija idu ruku pod ruku, a njihove karijere ispunjene su medaljama, rekordima i titulama koje ih svrstavaju u sam vrh svjetskog sporta
Hrvatska nogometašica Ana Maria Marković, koju mnogi mediji nazivaju i najljepšom nogometašicom svijeta, gradi uspješnu karijeru na poziciji napadačice.
Svoje je vještine brusila u švicarskom klubu Grasshopper, s kojim je 2022. godine stigla do samog finala Švicarskog kupa.
Od 2021. godine neizostavan je dio hrvatske ženske nogometne reprezentacije, za koju je postigla i svoj prvi pogodak u važnoj kvalifikacijskoj utakmici za Svjetsko prvenstvo protiv Moldavije.
Nizozemska senzacija brzog klizanja Jutta Leerdam apsolutno dominira u sprinterskim disciplinama.
Ova višestruka svjetska prvakinja svoj je olimpijski put započela srebrom na 1000 metara u Pekingu 2022. godine.
Foto Yves Herman
Svoju je dominaciju potvrdila na nedavnim Zimskim olimpijskim igrama 2026. u Milanu i Cortini, gdje je osvojila zlato na istoj dionici, postavivši pritom novi olimpijski rekord, a kolekciji je dodala i srebro s utrke na 500 metara.
Njemačka atletičarka Alica Schmidt postala je globalno prepoznatljivo lice, ne samo zbog svoje ljepote već i zbog impresivnih rezultata na stazi.
Specijalizirana za utrke na 400 metara i štafetu 4x400 metara, osvojila je srebro na Europskom prvenstvu do 20 godina i broncu na prvenstvu do 23 godine.
Svoj status jedne od najboljih njemačkih trkačica potvrdila je nastupima za reprezentaciju na Olimpijskim igrama u Tokiju i Parizu.
Japanska teniska zvijezda i bivša prva igračica svijeta, Naomi Osaka, jedna je od najdominantnijih sportašica svoje generacije.
Foto Jayne Kamin-Oncea/REUTERS
U karijeri je osvojila četiri Grand Slam naslova, po dva puta US Open (2018., 2020.) i Australian Open (2019., 2021.).
U povijest se upisala kao prva azijska tenisačica koja je zasjela na prvo mjesto WTA ljestvice, a njezin servis od 201 kilometar na sat jedan je od najbržih ikad zabilježenih u ženskom tenisu.
Iako se povukla iz profesionalnog sporta, Paige Spiranac ostaje jedna od najutjecajnijih osoba u svijetu golfa.
Foto Instagram/kerolaychaves
Bivša golferica nizala je uspjehe na sveučilišnoj razini, gdje je 2015. godine vodila svoj tim San Diego Statea do povijesnog naslova prvaka.
U kratkoj profesionalnoj karijeri ostvarila je pobjedu na Cactus Touru 2016., a danas je s milijunima pratitelja najpopularnija golferska influencerica na društvenim mrežama.
Foto Instagram
Švicarska reprezentativka Alisha Lehmann jedna je od najpopularnijih nogometašica današnjice, što potvrđuje i podatak da je s 491.000 pretraga na Googleu proglašena najvećom sportskom simpatijom.
Svoju je klasu dokazala igrajući u engleskoj FA WSL, jednoj od najjačih liga svijeta, gdje je s West Ham Unitedom igrala finale FA kupa.
Danas je ključna napadačica Aston Ville i švicarske reprezentacije.
Češka heroina Ester Ledecká ispisala je neke od najnevjerojatnijih stranica sportske povijesti.
Ona je prva osoba koja je na istim Zimskim olimpijskim igrama (Pyeongchang 2018.) osvojila zlatne medalje u dva potpuno različita sporta – alpskom skijanju (Super-G) i snowboardingu (paralelni veleslalom).
Da to nije bila slučajnost, potvrdila je obranom zlata u snowboardingu četiri godine kasnije u Pekingu.
Maria Sakkari je sa svojim trećim mjestom na WTA ljestvici postala najbolje rangirana grčka tenisačica u povijesti.
Poznata po svom agresivnom stilu igre i snažnom servisu, ostvarila je niz velikih rezultata, uključujući polufinala na Roland Garrosu i US Openu 2021. godine.
Foto MOHAMMED SALEM/REUTERS
Kruna njezine karijere zasad je osvajanje prestižnog WTA 1000 turnira u Guadalajari 2023. godine.
Zvijezda WNBA lige i igračica New York Libertyja, Sabrina Ionescu, redefinirala je pojam svestranosti u košarci.
Foto Instagram
Vlasnica je apsolutnog NCAA rekorda po broju ostvarenih "triple-double" učinaka, a u profesionalnoj karijeri postala je prva WNBA igračica s više od 500 poena, 200 skokova i 200 asistencija u jednoj sezoni.
S reprezentacijom SAD-a okitila se i zlatnom olimpijskom medaljom u Parizu 2024. godine.
Slobodna skijašica Eileen Gu, koja se natječe za Kinu, već je sada najodlikovanija sportašica u povijesti svoga sporta.
Foto Instagram
a Olimpijskim igrama u Pekingu 2022. godine osvojila je nevjerojatne tri medalje, dva zlata i jedno srebro.
Taj je podvig ponovila i 2026., čime je s ukupno šest olimpijskih odličja postala istinska globalna ikona zimskih sportova i jedna od najdominantnijih sportašica na svijetu.
