ODUZIMAJU DAH

FOTO AI je odlučio! Ovo je deset najljepših sportašica današnjice

Svijet profesionalnog sporta prepun je priča o predanosti, talentu i nevjerojatnim postignućima. Ipak, neke sportašice ističu se ne samo svojim rezultatima, već i pojavom koja plijeni pažnju navijača diljem svijeta. One su dokaz da snaga i elegancija idu ruku pod ruku, a njihove karijere ispunjene su medaljama, rekordima i titulama koje ih svrstavaju u sam vrh svjetskog sporta
FOTO AI je odlučio! Ovo je deset najljepših sportašica današnjice
Hrvatska nogometašica Ana Maria Marković, koju mnogi mediji nazivaju i najljepšom nogometašicom svijeta, gradi uspješnu karijeru na poziciji napadačice. | Foto: Instagram
