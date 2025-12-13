FOTO Ante Rebić na maglovitom Maksimiru riješio Lokomotivu i odveo Hajduk na vrh ljestvice!
LOKOMOTIVA - HAJDUK 1-3 Splićani su pobjedom na Maksimiru u 17. kolu HNL-a preuzeli vrh ljestvice HNL-a s dva boda više od Dinama. Ante Rebić je igrač utakmice, zabio je dva gola i jedan namjestio, a Šego je također zabio za goste
Splićani su pobjedom na Maksimiru u 17. kolu HNL-a preuzeli vrh ljestvice HNL-a s dva boda više od Dinama. Ante Rebić je igrač utakmice, zabio je dva gola i jedan namjestio, a Šego je također zabio za goste, dok je za Lokose zabio Stojaković | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL