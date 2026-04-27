FOTO Argentinski as dobio prvo dijete! Prekrasna Oriana 'cvate' od sreće, uskoro sele iz Rima?

Argentinski nogometni virtuoz Paulo Dybala i njegova supruga Oriana Sabatini proživljavaju najsretnije dane nakon što su dobili djevojčicu. Slavni par uživa u prvim roditeljskim trenucima
Početak ožujka 2026. godine zauvijek će ostati upisan u sjećanju Paula Dybale i Oriane Sabatini. Drugog ožujka, u 8:57 sati po lokalnom vremenu, u rimskoj bolnici Policlinico Gemelli na svijet je stigla njihova kći.
Sretnu vijest par je podijelio putem društvenih mreža, potvrdivši da je porod prošao u najboljem redu. Iako je termin bio predviđen za desetak dana kasnije, malena je odlučila iznenaditi roditelje.
Zanimljivo, rođenje se dogodilo nedugo nakon uzbudljivog derbija između Rome i Juventusa (3-3) odigranog prvog ožujka, u kojem je Dybala zabio gol. Odmah nakon utakmice, popularni 'La Joya' ('Dragulj') odjurio je u bolnicu kako bi bio uz suprugu, pokazavši predanost i na terenu i izvan njega.
Odluka da se djevojčica rodi u Rimu bila je Orianina, prvenstveno kako bi Paulo mogao prisustvovati porodu unatoč gustom rasporedu utakmica.
- Bilo bi mi teško pomiriti se s idejom da ću biti okružena ljudima koji ne govore moj jezik, da ću tiskati i u glavi prevoditi što mi govore, ali želim da otac ove djevojčice bude prisutan - priznala je Oriana u jednom intervjuu.
Par je otkrio i da su za kćer odabrali ime Gia, a Oriana je ispričala kako je to ime koje obožava još od svoje petnaeste godine te da je suprugu jednostavno priopćila svoju odluku.
Iako je u svijetu sporta poznata kao supruga Paula Dybale, Oriana Sabatini (30) i sama je velika zvijezda u Argentini i Latinskoj Americi. Rođena je u Buenos Airesu u poznatoj obitelji; otac joj je glumac i poduzetnik Osvaldo Sabatini, majka venezuelanska glumica Catherine Fulop, a teta legendarna tenisačica Gabriela Sabatini.
Odmalena je pokazivala interes za umjetnost, školujući se za pjevanje, klavir i glumu. Prvu televizijsku ulogu ostvarila je 2011. godine, a veliku popularnost donijela joj je serija 'Aliados'. Ubrzo se otisnula i u glazbene vode. Njezin prvi singl 'Love Me Down Easy' iz 2017. postigao je velik uspjeh, a nastupala je i kao predizvođačica na koncertima svjetskih zvijezda poput Ariane Grande i grupe Coldplay.
Svoju vezu s Dybalom započela je 2018. godine, a par se zaručio u listopadu 2023. spektakularnom prosidbom kod Fontane di Trevi u Rimu. Sudbonosno 'da' izrekli su u srpnju 2024. na raskošnoj ceremoniji u Buenos Airesu.
Paulo Dybala (32) jedan je od najcjenjenijih argentinskih nogometaša svoje generacije. Karijeru je započeo u argentinskom Institutu, a u Europu je stigao 2012. potpisavši za Palermo. Njegov talent ubrzo je prepoznao Juventus, gdje je proveo sedam godina i osvojio pet naslova prvaka Italije te četiri kupa. Od 2022. godine nosi dres Rome, a iste je godine s reprezentacijom Argentine postao prvak svijeta u Katru.
Glasine o Dybalinom prelasku u Bocu Juniors sve su intenzivnije. Kako navode argentinski mediji, transfer je postao realna opcija, a najpoznatije sportske novine 'Olé' već su objavile naslovnicu s porukom 'Joya Libertadores', aludirajući na Dybalin dolazak s ciljem osvajanja južnoameričke verzije Lige prvaka.
Iako mu je ugovor s rimskim klubom automatski produljen do ljeta 2026. godine, njegova budućnost u Italiji je neizvjesna. Brojne ozljede koje su ga pratile tijekom karijere, kao i činjenica da Roma ne planira daljnje pregovore, otvorile su vrata onome o čemu sanjaju navijači u Argentini.
Glavni razlog za povratak su obiteljske prirode. Želja da bude bliže roditeljima, ali i Orianina čežnja za domovinom, dodatno su pojačane rođenjem kćeri. Jedan od glavnih zagovornika transfera je i Dybalin suigrač iz reprezentacije i prijatelj, Leandro Paredes, koji je i sam član Boce. Njegov otac nedavno je izjavio kako je siguran da će dvojica prijatelja ponovno zaigrati zajedno.
Dybala bi se morao odreći dijela plaće od šest milijuna eura godišnje, a interes pokazuje i Galatasaray s financijski izdašnijom ponudom. Ipak, zov La Bombonere čini se jačim od novca, odluka se očekuje u lipnju. *uz korištenje AI-a
