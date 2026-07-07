FOTO Argentinski as ljubi lijepu Valentinu. Radila dva posla i studirala: Jednom ju je šokirao!

U intervjuu za argentinske medije ispričala je kako je on donio odluku o rastanku. Ponudio joj je da ostane u kući u kojoj su živjeli, ali ona je spakirala kofere i vratila se u Argentinu. Ostanak u Londonu je nije zanimao, kaže kako je živjela tamo samo zbog njega, oduvijek je htjela biti bliže obitelji. | Foto: instagram