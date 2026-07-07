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FOTO Argentinski as ljubi lijepu Valentinu. Radila dva posla i studirala: Jednom ju je šokirao!

Enzo Fernandez, veznjak argentinske reprezentacije i Chelseaja, u vezi je s influencericom i manekenkom Valentinom Cervantes. Upoznali su se dok su još bili djeca, zaljubili su se kao tinejdžeri, veza je preživjela i neke teške trenutke... Jedno vrijeme ona je bila ta koja je zarađivala novac i osiguravala kruh na stolu...
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FOTO Argentinski as ljubi lijepu Valentinu. Radila dva posla i studirala: Jednom ju je šokirao!
Enzo Fernandez, veznjak argentinske reprezentacije i Chelseaja, u vezi je s influencericom i manekenkom Valentinom Cervantes. Upoznali su se dok su još bili djeca, zaljubili su se kao tinejdžeri, veza je preživjela i neke teške trenutke... | Foto: instagram
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Enzo Fernandez, veznjak argentinske reprezentacije i Chelseaja, u vezi je s influencericom i manekenkom Valentinom Cervantes. Upoznali su se dok su još bili djeca, zaljubili su se kao tinejdžeri, veza je preživjela i neke teške trenutke... | Foto: instagram
Komentari 2

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