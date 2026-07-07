FOTO Argentinski as ljubi lijepu Valentinu. Radila dva posla i studirala: Jednom ju je šokirao!

Enzo Fernandez, veznjak argentinske reprezentacije i Chelseaja, u vezi je s influencericom i manekenkom Valentinom Cervantes. Upoznali su se dok su još bili djeca, zaljubili su se kao tinejdžeri, veza je preživjela i neke teške trenutke... Jedno vrijeme ona je bila ta koja je zarađivala novac i osiguravala kruh na stolu...
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Enzo Fernandez, veznjak argentinske reprezentacije i Chelseaja, u vezi je s influencericom i manekenkom Valentinom Cervantes. Upoznali su se dok su još bili djeca, zaljubili su se kao tinejdžeri, veza je preživjela i neke teške trenutke...
| Foto: instagram
Enzo Fernandez, veznjak argentinske reprezentacije i Chelseaja, u vezi je s influencericom i manekenkom Valentinom Cervantes. Upoznali su se dok su još bili djeca, zaljubili su se kao tinejdžeri, veza je preživjela i neke teške trenutke... |
Foto: instagram
Enzo Fernandez, veznjak argentinske reprezentacije i Chelseaja, u vezi je s influencericom i manekenkom Valentinom Cervantes. Upoznali su se dok su još bili djeca, zaljubili su se kao tinejdžeri, veza je preživjela i neke teške trenutke...
| Foto: instagram
Valentina je rođena u San Martinu, predgrađu Buenos Airesa. Dok se Enzo probijao kroz omladinske pogone River Platea, ona je radila dva posla kako bi bili financijski zbrinuti. Ujutro bi radila u obiteljskoj trgovini, popodne u call centru. Zaljubili su se kad je njemu bilo 16, njoj 17 godina. Uskoro su i uselili skupa, ona je ostala trudna s 19...
| Foto: instagram
Upisala je fakultet, kažu da joj je dobro išlo, ispite je polagala i trudna... Ali, kad je Enzo otišao u Portugal, fakultet je stavila na čekanje, otišla je s dragim 'preko bare'...
| Foto: instagram
Njihov prvi spoj bio je daleko od uobičajenog. Fernandez je Valentinu pozvao na rođendansku proslavu svog petogodišnjeg nećaka u jednoj vikendici. Ta obiteljska atmosfera od samog je početka obilježila njihovu vezu..
| Foto: instagram
Vrhunac medijske pažnje njihova veza doživjela je kada su se pojavile glasine o navodnoj aferi između Enza i Wande Nare, kontroverzne medijske ličnosti i bivše supruge nogometaša Maura Icardija. Argentinski mediji su izvijestili da je Wanda poslala Fernandezu provokativnu poruku: "Upravo sam te vidjela u susjedstvu, piši mi ako želiš." Prema tvrdnjama, nogometaš nije odgovorio, već je poruku odmah pokazao Valentini. Wanda i Valentina kasnije su, u principu, poručile da skandala nije bilo...
| Foto: instagram
Ovaj medijski vrtuljak nije bio jedini izazov za par. Krajem 2024. godine kratko su se razišli, a Valentina se s djecom vratila u Argentinu. Tada se nagađalo da je Enzo, koji je postao otac vrlo mlad, želio iskusiti samački život. Ipak, njihova ljubav pokazala se jačom od krize te su se ubrzo pomirili, nastavljajući zajednički život u Londonu.
| Foto: instagram
U intervjuu za argentinske medije ispričala je kako je on donio odluku o rastanku. Ponudio joj je da ostane u kući u kojoj su živjeli, ali ona je spakirala kofere i vratila se u Argentinu. Ostanak u Londonu je nije zanimao, kaže kako je živjela tamo samo zbog njega, oduvijek je htjela biti bliže obitelji.
| Foto: instagram
S djecom je preselila u Argentinu i krenula iznova. Kaže kako je s Enzom ostala u dobrim odnosima, kako je poštovala njegovu odluku, zbog djece nije htjela da budu stranci... Nakon par mjeseci su se pomirili...
| Foto: instagram
Par ima dvoje djece, kćer Oliviju, rođenu 2020. godine u Argentini, i sina Benjamína, koji je na svijet stigao 2023. u Engleskoj. Enzo je često isticao kako ga je očinstvo promijenilo i dalo mu dodatnu motivaciju na terenu i izvan njega.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram