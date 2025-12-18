Obavijesti

SJAJAN PERFORMANS NAVIJAČA

FOTO Armada osvojila Krakov i pjesmom nadglasala Ukrajince!

Riječki su nogometaši stigli na daleko gostovanje u Poljsku u sklopu 6. kola Konferencijske lige i dvoboja sa Šahtarom. Više od 600 kilometara zračne udaljenosti nije spriječilo Armadu da dođe podržati voljeni klub u nastojanju prolaska dalje
Šahtar i Rijeka susreli se u 6. kolu Konferencijske lige
Riječki su nogometaši stigli na daleko gostovanje u Poljsku u sklopu 6. kola Konferencijske lige i dvoboja sa Šahtarom | Foto: Alex Kuhn/ArtService/FORUM/PIXSELL
