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FOTO Atletičarka Dora Čolig nova je Miss sporta Hrvatske

Dora Čolig nova je Miss sporta Hrvatske! Koprivnica slavila do kasno, a atletičarka je oduševila žiri i publiku
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FOTO Atletičarka Dora Čolig nova je Miss sporta Hrvatske
Atletičarka Dora Čolig nova je Miss sporta Hrvatske. Prvom pratiljom proglašena je mažoretkinja Lea Turkalj, dok je lentu druge pratilje ponijela plesačica Ena Cvijanović. Titulu Miss fotogeničnosti osvojila je rukometašica Vasilisa Jakubovskaja.  | Foto: Renato Branđolica
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Atletičarka Dora Čolig nova je Miss sporta Hrvatske. Prvom pratiljom proglašena je mažoretkinja Lea Turkalj, dok je lentu druge pratilje ponijela plesačica Ena Cvijanović. Titulu Miss fotogeničnosti osvojila je rukometašica Vasilisa Jakubovskaja.  | Foto: Renato Branđolica
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