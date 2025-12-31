FOTO Atraktivna pjevačica preko noći nestala sa scene. Srpski nogometaš dao joj je ultimatum

Ema Radujko (21) srpska je pjevačica koja je posljednjih godina bila jedna od najvećih regionalnih uzdanica, ali otkako je upoznala nogometaša Uroša Račića, svoj život drastično je promijenila
U središtu regionalne pozornosti našli su se srpski nogometaš Uroš Račić (27) i atraktivna mlada pjevačica Ema Radujko (21). Njihova veza, koju su pratili brojni usponi i padovi, nedavno je ušla u novu, ozbiljniju fazu, no uz visoku cijenu za njenu karijeru.
Kako prenose srpski mediji, veznjak grčkog Arisa postavio je svojoj djevojci jasan uvjet za nastavak zajedničkog života - mora se povući iz javnosti i prekinuti glazbenu karijeru.
Ova odluka posebno je šokantna s obzirom na to da je Ema Radujko u kratkom roku postala jedna od istaknutijih mladih zvijezda na regionalnoj sceni.
Nakon što je popularnost stekla kao TikTok zvijezda, uspješno je zakoračila u glazbene vode. Njen debitantski mini-album "Afrodita" iz 2023. godine postigao je zapažen uspjeh, a pjevačica je postala poznata po svojim energičnim i vizualno provokativnim nastupima koji su često izazivali podijeljene reakcije, ali joj i osigurali veliku medijsku pažnju.
Izvor blizak paru otkrio je pozadinu ove neuobičajene odluke koja je iznenadila mnoge.
- Ema se potpuno promijenila. Uroš joj je zabranio da se bavi glazbom i da nastupa. Jasno joj je rekao da, ako želi ozbiljnu vezu, mora da se odrekne provokativnih nastupa, oskudne odjeće i izazovnih fotografija - navodi izvor i dodaje: - Nije joj bilo svejedno, ali je pristala jer ga voli.
Mlada pjevačica, poznata po energičnim nastupima, odlučila je poslušati partnera. Povukla se s društvenih mreža, posvetila mirnijem načinu života i, kako se navodi, drastično smršavila, do te mjere da je na novijim fotografijama gotovo neprepoznatljiva.
Uroš Račić, koji je za reprezentaciju Srbije upisao trinaest nastupa, karijeru je gradio u Crvenoj zvezdi, Valenciji i Sassuolu, a trenutno je član grčkog Arisa.
