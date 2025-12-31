Obavijesti

SVE ZBOG LJUBAVI

FOTO Atraktivna pjevačica preko noći nestala sa scene. Srpski nogometaš dao joj je ultimatum

Ema Radujko (21) srpska je pjevačica koja je posljednjih godina bila jedna od najvećih regionalnih uzdanica, ali otkako je upoznala nogometaša Uroša Račića, svoj život drastično je promijenila
U središtu regionalne pozornosti našli su se srpski nogometaš Uroš Račić (27) i atraktivna mlada pjevačica Ema Radujko (21). Njihova veza, koju su pratili brojni usponi i padovi, nedavno je ušla u novu, ozbiljniju fazu, no uz visoku cijenu za njenu karijeru. | Foto: Instagram
U središtu regionalne pozornosti našli su se srpski nogometaš Uroš Račić (27) i atraktivna mlada pjevačica Ema Radujko (21). Njihova veza, koju su pratili brojni usponi i padovi, nedavno je ušla u novu, ozbiljniju fazu, no uz visoku cijenu za njenu karijeru. | Foto: Instagram
