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JEDNA OD NAJBOLJIH

FOTO Atraktivna ragbijašica ruši predrasude, ali i obožavatelje...

Jaime Chapman je australska ragbijašica i zvijezda Gold Coast Titansa te reprezentacije Novog Južnog Walesa. Smatra se jednom od najboljih igračica ragbija na svijetu
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FOTO Atraktivna ragbijašica ruši predrasude, ali i obožavatelje...
Jaime Chapman ime je koje odjekuje australskom sportskom scenom. Ova zvijezda ragbijaške lige nije samo elitna sportašica u dresu Gold Coast Titansa i reprezentacije Novog Južnog Walesa, već i snažan glas svoje generacije. | Foto: Instagram
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Jaime Chapman ime je koje odjekuje australskom sportskom scenom. Ova zvijezda ragbijaške lige nije samo elitna sportašica u dresu Gold Coast Titansa i reprezentacije Novog Južnog Walesa, već i snažan glas svoje generacije. | Foto: Instagram
Komentari 1

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