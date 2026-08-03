FOTO Atraktivna ragbijašica ruši predrasude, ali i obožavatelje...

Chapman je, uz bok legendama poput Josha Addo-Carra i Ali Brigginshaw, predstavljala ragbijašku ligu. U jednom od izazova snage, priznala je da je osjećala nervozu. ​- Gledala sam ekipu iz unije, gledala sam sebe i Ali, a onda sam pogledala Asha, Reecea i Harryja. Bila sam malo nervozna, ali zaista sam bila ponosna na naš tim - rekla je, pokazujući timski duh. | Foto: Instagram