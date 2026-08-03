FOTO Atraktivna ragbijašica ruši predrasude, ali i obožavatelje...

Jaime Chapman je australska ragbijašica i zvijezda Gold Coast Titansa te reprezentacije Novog Južnog Walesa. Smatra se jednom od najboljih igračica ragbija na svijetu
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Jaime Chapman ime je koje odjekuje australskom sportskom scenom. Ova zvijezda ragbijaške lige nije samo elitna sportašica u dresu Gold Coast Titansa i reprezentacije Novog Južnog Walesa, već i snažan glas svoje generacije.
| Foto: Instagram
Jaime Chapman ime je koje odjekuje australskom sportskom scenom. Ova zvijezda ragbijaške lige nije samo elitna sportašica u dresu Gold Coast Titansa i reprezentacije Novog Južnog Walesa, već i snažan glas svoje generacije. |
Foto: Instagram
Jaime Chapman ime je koje odjekuje australskom sportskom scenom. Ova zvijezda ragbijaške lige nije samo elitna sportašica u dresu Gold Coast Titansa i reprezentacije Novog Južnog Walesa, već i snažan glas svoje generacije.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
S karijerom u usponu, sve većom prisutnošću u medijima i golemom popularnošću na društvenim mrežama, Chapman postaje simbol borbe protiv predrasuda i inspiracija je mladim djevojkama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Rođena 17. ožujka 2002., Jaime je odrasla u Sutherlandu, gdje je ljubav prema ragbiju započela u klubu Kurnell Stingrays. Od početka je bila pionirka. - Bila sam jedna od rijetkih djevojčica u muškim momčadima od pete do dvanaeste godine - prisjetila se.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Taj borbeni duh, izgrađen na tim temeljima, postao je njezin zaštitni znak. Chapman je ponosna na autohtono podrijetlo od naroda Kamilaroi, a povezanost s korijenima izražava slikanjem aboridžinske umjetnosti kao bijeg od sportskih pritisaka.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njezin profesionalni put bio je strelovit. Nakon juniorskih dana u Cronulla-Sutherland Sharksima, 2020. je debitirala u ženskoj ligi (NRLW) za St. George Illawarra Dragons. Igrala je i za Brisbane Broncos, da bi se skrasila u Gold Coast Titansima.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
U kolekciji uspjeha ima nastup u velikom finalu NRLW-a, dva izbora u idealnu postavu lige te medalju Trish Hina za najbolju igračicu utakmice Indigenous All Stars 2022. godine, kada je zabila dva polaganja.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Kao predvodnica u sportu desetljećima rezerviranom za muškarce, Chapman se suočava s izazovima izvan terena. - Igramo sport koji je dominantno muški, stvoren za muškarce. Ljudi i dalje imaju svoje mišljenje i često nas kritiziraju, ali mi izađemo na teren i pokažemo im tko je glavni - izjavila je.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njezina najveća motivacija je inspirirati nove generacije. Gledati danas timove sastavljene samo od djevojčica za nju je "najponosniji" trenutak, s obzirom na to da je ona sama bila usamljena u muškom svijetu. No, uspjeh donosi i mračnu stranu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nakon debija kao komentatorica za Channel 9 na popularnom 'Magic Roundu', gdje je oduševila prirodnošću, postala je meta odvratnih napada trolova. Mizogini komentari preplavili su internet. "Ona ne nudi ništa intelektualno. Zato žene nose slušalice, muškarac im govori što da kažu", glasio je jedan.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Drugi je bio još gnjusniji: "Preferirao bih da emisiju vodi u bikiniju... Bilo bi sjajno za gledanost. Konkretno moju i svakog drugog heteroseksualnog muškarca na planetu." Takvi napadi nisu rijetkost za sportašice, no Chapman i njezine kolegice ne daju se pokolebati.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Paralelno sa sportskom karijerom, Jaime Chapman uspješno gradi svoj brend. S više od 250.000 pratitelja na Instagramu, postala je jedna od najutjecajnijih figura u australskom sportu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Obožavatelje privlači kombinacijom sportske izvrsnosti, karizme i pristupačnosti, a njezine objave, bilo s treninga ili s plaže, redovito privlače medijsku pažnju.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njezina svestranost došla je do punog izražaja u reality showu "Rivals", jedinstvenom natjecanju koje je na otoku Hamilton suprotstavilo najbolje sportaše iz triju najpopularnijih australskih kodova: ragbijaške lige, australskog nogometa i ragbijaške unije.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Chapman je, uz bok legendama poput Josha Addo-Carra i Ali Brigginshaw, predstavljala ragbijašku ligu. U jednom od izazova snage, priznala je da je osjećala nervozu. - Gledala sam ekipu iz unije, gledala sam sebe i Ali, a onda sam pogledala Asha, Reecea i Harryja. Bila sam malo nervozna, ali zaista sam bila ponosna na naš tim - rekla je, pokazujući timski duh.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Kroz ovakve medijske istupe Chapman ne samo da promovira svoj sport, već i razbija stereotipe, dokazujući da je moderna sportašica puno više od onoga što pokazuje na terenu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram