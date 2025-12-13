FOTO Atraktivna Splićanka je najveća podrška našem borcu: 'Treniram pet puta svaki tjedan'

Antonio Plazibat i Martina Dulčić zajedno su od 2018. godine, a godinu kasnije su se zaručili. Ona mu je najveća podrška i u pobjedama i u porazima, a upoznali su se na splitskom aerodromu
- Sreli smo se na splitskom aerodromu i tada je sve počelo. Obostrano smo si privukli pažnju, ali smo bili previše ponosni da se upoznamo taj trenutak. Sudbina nas je spojila nakon mjesec dana kad smo se ponovno sreli - otkrila je Martina za Story
Plazibat je za InMagazin priznao da su se trebali vjenčati 2025. godine, ali konstantne borbe i putovanja odgađaju taj čin
Plavokosa ljepotica otkrila je tajnu svog sjajnog izgleda
- Treniram pet puta tjedno. Mišiću je potreban odmor jednako koliko mu je potreban i trening. Jako je važno znati raspodijeliti volumen treninga kroz tjedan kako bi imali što bolji oporavak. Često odem i na kickboxing trening - otkrila je za Sporlife jednom prilikom
Dalčić je istaknula i da je ona najveća podrška Plazibatu i u pobjedi u porazu.
- Za mene je on pobjednik i kad izgubi. Ljudi vide borbu, ja vidim godine odricanja - napisala je na Instagramu jednom prilikom
Martinu na Instagramu prati više od 30.000 ljudi, a nerijetko dijeli fotografije s egzotičnih destinacija
