FOTO Barbara i Filip organizirali feštu u Beogradu. Pogledajte

NASTAVAK BAJKE

Hrvatska zlatna olimpijska džudašica Barbara Matić udala se za Filipa Đinovića prije malo više od mjesec dana i u Splitu. Sada su proslavili vjenčanje i u Beogradu, odakle je Filip, a Hrvatica je oduševila u elegantnoj kreaciji
Hrvatska zlatna olimpijska džudašica Barbara Matić udala se za Filipa Đinovića prije malo više od mjesec dana i u Splitu. Sada su proslavili vjenčanje i u Beogradu, odakle je Filip, a Hrvatica je oduševila u elegantnoj kreaciji | Foto: Instagram
