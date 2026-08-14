Obavijesti

Galerija

Komentari 0
POGLEDAJTE ATMOSFERU

FOTO Beljine škarice za vodstvo, podrška Boysa za jug Hrvatske. Ovo su najbolji trenuci susreta

DINAMO - RUDEŠ 4-0 Momčad Marija Kovačevića je uzela nova tri boda pred domaćom publikom. U 6. minuti Beljo je oduševio škaricama za vodstvo. U 61. minuti je realizirao penal. Golove su zabili Kačavenda i Hoxha. Tribine na Maksimiru bile su ugodno popunjene, a posebno je oduševio transparent Bad Blue Boysa
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Dinamo i Rudeš sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a
Foto Marko Prpic/PIXSELL
1/113
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026