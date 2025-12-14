Obavijesti

DOMINANTNA PREZENTACIJA DINAMA

FOTO Beljino olakšanje, Zajčeva briljantna izvedba i Kovačevićev osmijeh. Galerija iz Koprivnice

SLAVEN BELUPO - DINAMO 2-5 Stigli su "modri" na gostovanje u Koprivnicu s drugog mjesta na tablici, ali sjajnom su se izvedbom vratili na vrh. U drugoj minuti je Mitrović doveo domaćina u vodstvo nakon čega je uslijedila kanonada gostiju
Koprivnica: NK Slaven Belupo i GNK Dinamo u 17. kolu Prve HNL
Stigli su "modri" na gostovanje u Koprivnicu s drugog mjesta na tablici, ali sjajnom su se izvedbom vratili na vrh. | Foto: Vjeran Zganec ROgulja/PIXSELL
Stigli su "modri" na gostovanje u Koprivnicu s drugog mjesta na tablici, ali sjajnom su se izvedbom vratili na vrh. | Foto: Vjeran Zganec ROgulja/PIXSELL
