DOMINANTNA PREZENTACIJA DINAMA FOTO Beljino olakšanje, Zajčeva briljantna izvedba i Kovačevićev osmijeh. Galerija iz Koprivnice

SLAVEN BELUPO - DINAMO 2-5 Stigli su "modri" na gostovanje u Koprivnicu s drugog mjesta na tablici, ali sjajnom su se izvedbom vratili na vrh. U drugoj minuti je Mitrović doveo domaćina u vodstvo nakon čega je uslijedila kanonada gostiju