FOTO Beljino olakšanje, Zajčeva briljantna izvedba i Kovačevićev osmijeh. Galerija iz Koprivnice

SLAVEN BELUPO - DINAMO 2-5 Stigli su "modri" na gostovanje u Koprivnicu s drugog mjesta na tablici, ali sjajnom su se izvedbom vratili na vrh. U drugoj minuti je Mitrović doveo domaćina u vodstvo nakon čega je uslijedila kanonada gostiju
Foto: Vjeran Zganec ROgulja/PIXSELL
Foto: Vjeran Zganec ROgulja/PIXSELL
| Foto: Vjeran Zganec ROgulja/PIXSELL
U drugoj minuti je Mitrović doveo domaćina u vodstvo nakon čega je uslijedila kanonada gostiju
| Foto: Vjeran Zganec ROgulja/PIXSELL
Prvi napadač Dinama stigao je do sedam golova u prvenstvu i samo Fruk i Šego imaju više
| Foto: Vjeran Zganec ROgulja/PIXSELL
Sve je počelo srdačnim pozdravom Marija Kovačevića i Gregurine
| Foto: Vjeran Zganec ROgulja/PIXSELL
A Slaven je u drugoj minuti poveo preko Mitrovića
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Ipak, taj gol kao da je naljutio dinamovce koji su do poluvremena spakirali četiri domaćinu, a strijelci su bili Beljo, Zajc (2) i Bennacer
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
U drugom poluvremenu obje su momčadi zabile po jedan gol - Lepinjica za Slaven, a Beljo za Dinamo
| Foto: Vjeran Zganec ROgulja/PIXSELL
Uvjerljivom se pobjedom Dinamo vratio na vrh HNL-a
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
