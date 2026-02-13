FOTO Bila je blizu trećem zlatu, njena priča je inspiracija za sve sportaše, a u haljinama - blista

Pojavila se u filmu "Charliejevi anđeli", natjecala se u showu "The Masked Singer" i gostovala u spotu grupe Maroon 5. No, jednako je glasna i kada govori o važnim društvenim temama. Otvoreno je progovorila o rasizmu s kojim se suočava kao Amerikanka azijskog podrijetla, otkrivši da od svoje 13. godine prima poruke mržnje. U privatnom životu, u vezi je sa zvijezdom NFL-a i jednim od najboljih obrambenih igrača lige, Mylesom Garrettom, koji ju je bodrio s tribina u Italiji. | Foto: Gonzalo Fuentes