PREKRASNA CHLOE

FOTO Bila je blizu trećem zlatu, njena priča je inspiracija za sve sportaše, a u haljinama - blista

Chloe Kim već je s 25 godina legenda. Američka snowboarderica korejskog podrijetla, dvostruka olimpijska pobjednica i višestruka svjetska prvakinja, godinama je pomicala granice mogućeg u ženskom halfpipeu
Priča o Chloe Kim započinje daleko prije njezina rođenja, dolaskom njezina oca Jong Jina u Ameriku s 800 dolara u džepu i snom o boljem životu. | Foto: Instagram
