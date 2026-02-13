FOTO Bila je blizu trećem zlatu, njena priča je inspiracija za sve sportaše, a u haljinama - blista

Chloe Kim već je s 25 godina legenda. Američka snowboarderica korejskog podrijetla, dvostruka olimpijska pobjednica i višestruka svjetska prvakinja, godinama je pomicala granice mogućeg u ženskom halfpipeu
Priča o Chloe Kim započinje daleko prije njezina rođenja, dolaskom njezina oca Jong Jina u Ameriku s 800 dolara u džepu i snom o boljem životu.
| Foto: Instagram
Priča o Chloe Kim započinje daleko prije njezina rođenja, dolaskom njezina oca Jong Jina u Ameriku s 800 dolara u džepu i snom o boljem životu. |
Foto: Instagram
Priča o Chloe Kim započinje daleko prije njezina rođenja, dolaskom njezina oca Jong Jina u Ameriku s 800 dolara u džepu i snom o boljem životu.
| Foto: Instagram
Žrtva je bila golema. Jong Jin je dao otkaz kako bi postao njezin vozač, trener i sustav podrške. Svakog vikenda vozio ju je više od pet sati do Mammoth Mountaina na treninge. Ta predanost stvorila je čudo od djeteta.
| Foto: Instagram
Između osme i desete godine, Chloe je živjela s tetom u Ženevi, trenirajući u Alpama i usput tečno naučivši francuski, uz engleski i korejski koje je već govorila. S 13 godina osvojila je srebro na X Gamesu, postavši najmlađa osvajačica medalje u povijesti natjecanja. Bila je toliko dobra da bi se vjerojatno kvalificirala za Zimske olimpijske igre u Sočiju 2014., ali joj pravila nisu dopuštala nastup jer je bila mlađa od 15 godina.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
No, na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini 2026. godine, svijet nije svjedočio njezinom trećem uzastopnom zlatu, već nečemu možda i vrjednijem - simboličnoj predaji baklje novoj generaciji koju je sama inspirirala. Njezina priča nije samo priča o medaljama, već o žrtvi, slavi, mentalnom zdravlju i nevjerojatnoj otpornosti.
| Foto: Dylan Martinez
Foto Instagram
Igre u Pyeongchangu 2018. bile su više od natjecanja. Chloe se s 17 godina natjecala u domovini svojih roditelja, pred bakom koja ju je prvi put gledala uživo. Pritisak je bio ogroman, ali ona ga je pomela s puta. Već u prvoj vožnji finala ostvarila je rezultat od 93,75, a u trećoj, kada je zlato već bilo osigurano, podigla je ljestvicu na nevjerojatnih 98,25, postavši najmlađa olimpijska pobjednica u povijesti snowboardinga.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
No, slava je došla s teškim teretom. Globalna ikona preko noći, lice s kutija za žitarice, inspiracija za Barbie lutku, ali ispod površine, bila je samo tinejdžerica koja se gušila pod teretom očekivanja. Kasnije je priznala da je prolazila kroz postolimpijsku depresiju i da je mrzila život. Svoju zlatnu medalju u jednom je trenutku bacila u smeće u roditeljskoj kući.
| Foto: Hannah McKay
Izgaranje ju je dovelo do odluke da pauzira karijeru i upiše prestižno sveučilište Princeton 2019. godine. Željela je biti normalna studentica, ali slava ju je pratila. Nakon godinu dana, shvatila je da joj natjecanje nedostaje više nego diploma. Pauza joj je pomogla da se posveti mentalnom zdravlju i vrati se jača. U Pekingu 2022. suvereno je obranila zlato, čime je postala prva žena u povijesti s dva uzastopna olimpijska naslova u halfpipeu.
| Foto: Instagram
Uoči Igara u Italiji 2026., Kim je bila favoritkinja za povijesni "three-peat", treće uzastopno zlato. Međutim, mjesec dana prije natjecanja, na treningu je teško ozlijedila rame. Sumnjalo se u njezin nastup, no ona se ipak pojavila u Livignu, spremna za borbu. U finalu je povela nakon prve vožnje s ocjenom 88,00. Činilo se da se povijest ponavlja.
| Foto: Hannah McKay
Foto Instagram
No, tada je na scenu stupila 17-godišnja Južnokorejka Gaon Choi. Nakon teškog pada u prvoj vožnji, u trećoj je izvela vožnju života i dobila ocjenu 90,25. Kim je imala posljednju priliku za odgovor, ali je pala. Njezin niz je bio prekinut, no umjesto tuge, uslijedio je zagrljaj. Prišla je uplakanoj Choi, svojoj štićenici i prijateljici, i čestitala joj.
| Foto: Instagram
Foto Hannah McKay
Pojavila se u filmu "Charliejevi anđeli", natjecala se u showu "The Masked Singer" i gostovala u spotu grupe Maroon 5. No, jednako je glasna i kada govori o važnim društvenim temama. Otvoreno je progovorila o rasizmu s kojim se suočava kao Amerikanka azijskog podrijetla, otkrivši da od svoje 13. godine prima poruke mržnje. U privatnom životu, u vezi je sa zvijezdom NFL-a i jednim od najboljih obrambenih igrača lige, Mylesom Garrettom, koji ju je bodrio s tribina u Italiji.
| Foto: Gonzalo Fuentes
Foto Hannah McKay
Foto Instagram
Foto Hannah McKay
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Hannah McKay
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram