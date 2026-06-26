Obavijesti

Galerija

Komentari 0
ČUDO TEHNOLOGIJE

FOTO Bili smo na eko stadionu s 11.000 solarnih panela. Ovdje će 'vatreni' tražiti 2. krug SP-a

The Linc je spreman za vatrene: stadion orlova dobio je novo ruho, savršeni travnjak i FIFA preinake za spektakl u Philadelphiji
SP 2026 Philadelphia: Stadion na kojem će snage odmjeriti Hrvarska i Gana
Lincoln Financial Field, kolokvijalno poznat kao "The Linc", moderan je sportski hram u Južnoj Philadelphiji i dom NFL momčadi Philadelphia Eagles. Otvoren 2003. godine, ovaj stadion nije samo poprište epskih bitaka američkog nogometa, već i multifunkcionalna arena koja je ugostila sve, od koncerata najvećih svjetskih zvijezda do ključnih nogometnih utakmica. Za hrvatske navijače, "The Linc" postati posebno važno mjesto jer će na njegovom travnjaku "vatreni" odigrati utakmicu grupne faze Svjetskog prvenstva protiv Gane. | Foto: Sanjin Strukic
1/62
Lincoln Financial Field, kolokvijalno poznat kao "The Linc", moderan je sportski hram u Južnoj Philadelphiji i dom NFL momčadi Philadelphia Eagles. Otvoren 2003. godine, ovaj stadion nije samo poprište epskih bitaka američkog nogometa, već i multifunkcionalna arena koja je ugostila sve, od koncerata najvećih svjetskih zvijezda do ključnih nogometnih utakmica. Za hrvatske navijače, "The Linc" postati posebno važno mjesto jer će na njegovom travnjaku "vatreni" odigrati utakmicu grupne faze Svjetskog prvenstva protiv Gane. | Foto: Sanjin Strukic
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026