FOTO Bili smo na eko stadionu s 11.000 solarnih panela. Ovdje će 'vatreni' tražiti 2. krug SP-a

Iako je primarno dom američkog nogometa, stadion je redovito domaćin nogometnih utakmica. Manchester United, Barcelona, Real Madrid i Liverpool samo su neki od velikana koji su igrali na njegovom travnjaku. Za potrebe Svjetskog prvenstva 2026., koje SAD organizira zajedno s Kanadom i Meksikom, "The Linc" je prošao kroz značajnu transformaciju. Kao i ostali stadioni domaćini, privremeno je promijenio ime u "Philadelphia Stadium" kako bi se udovoljilo strogim Fifinim pravilima o korporativnim sponzorstvima. | Foto: /PIXSELL SP 2026.