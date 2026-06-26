FOTO Bili smo na eko stadionu s 11.000 solarnih panela. Ovdje će 'vatreni' tražiti 2. krug SP-a

The Linc je spreman za vatrene: stadion orlova dobio je novo ruho, savršeni travnjak i FIFA preinake za spektakl u Philadelphiji
Lincoln Financial Field, kolokvijalno poznat kao "The Linc", moderan je sportski hram u Južnoj Philadelphiji i dom NFL momčadi Philadelphia Eagles. Otvoren 2003. godine, ovaj stadion nije samo poprište epskih bitaka američkog nogometa, već i multifunkcionalna arena koja je ugostila sve, od koncerata najvećih svjetskih zvijezda do ključnih nogometnih utakmica. Za hrvatske navijače, "The Linc" postati posebno važno mjesto jer će na njegovom travnjaku "vatreni" odigrati utakmicu grupne faze Svjetskog prvenstva protiv Gane.
| Foto: Sanjin Strukic
Lincoln Financial Field, kolokvijalno poznat kao "The Linc", moderan je sportski hram u Južnoj Philadelphiji i dom NFL momčadi Philadelphia Eagles. Otvoren 2003. godine, ovaj stadion nije samo poprište epskih bitaka američkog nogometa, već i multifunkcionalna arena koja je ugostila sve, od koncerata najvećih svjetskih zvijezda do ključnih nogometnih utakmica. Za hrvatske navijače, "The Linc" postati posebno važno mjesto jer će na njegovom travnjaku "vatreni" odigrati utakmicu grupne faze Svjetskog prvenstva protiv Gane. |
Foto: Sanjin Strukic
Lincoln Financial Field, kolokvijalno poznat kao "The Linc", moderan je sportski hram u Južnoj Philadelphiji i dom NFL momčadi Philadelphia Eagles. Otvoren 2003. godine, ovaj stadion nije samo poprište epskih bitaka američkog nogometa, već i multifunkcionalna arena koja je ugostila sve, od koncerata najvećih svjetskih zvijezda do ključnih nogometnih utakmica. Za hrvatske navijače, "The Linc" postati posebno važno mjesto jer će na njegovom travnjaku "vatreni" odigrati utakmicu grupne faze Svjetskog prvenstva protiv Gane.
| Foto: Sanjin Strukic
Foto Sanjin Strukic
Izgradnja stadiona započela je u svibnju 2001. godine, a nakon dvije godine i utrošenih 512 milijuna dolara, Lincoln Financial Field otvorio je svoja vrata 3. kolovoza 2003. godine, zamijenivši zastarjeli Veterans Stadium. Projekt je financiran kombinacijom javnog i privatnog novca, pri čemu je Lincoln Financial Group platila 139,6 milijuna dolara za 21-godišnja prava na ime. Iako je u vlasništvu Grada Philadelphije, stadionom u potpunosti upravlja NFL franšiza Eagles.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic
Arhitektonski, stadion je dizajniran da evocira simboliku orla, maskote momčadi. Nadstrešnice iznad istočne i zapadne tribine nalikuju krilima, dok izložena čelična konstrukcija podsjeća na gradske mostove. Fasada od opeke odaje počast povijesnoj arhitekturi Philadelphije. S kapacitetom od otprilike 69.000 mjesta, stadion nudi dvostruko više luksuznih i sjedala prilagođenih osobama s invaliditetom u odnosu na svog prethodnika. Tri otvorena kuta arene pružaju navijačima impresivan pogled na horizont centra Philadelphije.
| Foto: Sanjin Strukic
Foto Sanjin Strukic
Stadion se ponosi sa 172 luksuzne lože, čija se cijena kreće od 75.000 do 300.000 dolara godišnje, te s više od 10.800 klupskih sjedala. Vlasnici ovih ulaznica imaju pristup ekskluzivnim salonima od gotovo 4.000 četvornih metara, s barovima i personaliziranom uslugom.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto /PIXSELL SP 2026.
"The Linc" se ističe i kao jedan od ekološki najnaprednijih stadiona u SAD-u. Opremljen je s 11.000 solarnih panela i 14 vjetroturbina koje zajedno proizvode oko 30 posto električne energije potrebne za rad objekta.
| Foto: /PIXSELL SP 2026.
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Deset godina nakon otvaranja, uprava Eaglesa uložila je dodatnih 125 milijuna dolara u veliku modernizaciju. Projekt, završen 2014. godine, donio je dva nova HD video ekrana, proširene LED trake oko cijelog stadiona, snažniji zvučni sustav te Wi-Fi mrežu koja može podržati 45.000 korisnika istovremeno. Kapacitet je povećan za 1600 sjedala, a izgrađena su i dva pješačka mosta koja povezuju gornje razine tribina, olakšavajući kretanje navijača.
| Foto: /PIXSELL SP 2026.
Foto /PIXSELL SP 2026.
Iako je primarno dom američkog nogometa, stadion je redovito domaćin nogometnih utakmica. Manchester United, Barcelona, Real Madrid i Liverpool samo su neki od velikana koji su igrali na njegovom travnjaku. Za potrebe Svjetskog prvenstva 2026., koje SAD organizira zajedno s Kanadom i Meksikom, "The Linc" je prošao kroz značajnu transformaciju. Kao i ostali stadioni domaćini, privremeno je promijenio ime u "Philadelphia Stadium" kako bi se udovoljilo strogim Fifinim pravilima o korporativnim sponzorstvima.
| Foto: /PIXSELL SP 2026.
Foto /PIXSELL SP 2026.
Najveći izazov je bila prilagodba terena. Iako već ima prirodnu travu, za Svjetsko prvenstvo su postavili novi travnjak od mješavine engleskog ljulja i Kentucky bluegrass trave, pri čemu su svaku vlas pokosili na točno 22 milimetra. Kako bi se teren proširio na Fifine standardne dimenzije (105 x 68 metara), privremeno su uklonili nekoliko redova sjedala u kutovima donjih tribina.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto /PIXSELL SP 2026.
Philadelphia će ugostiti ukupno šest utakmica turnira: pet u grupnoj fazi i jednu utakmicu osmine finala. Posebno simboličan bit će dvoboj osmine finala zakazan za 4. srpnja, dan kada Amerika slavi 250. godišnjicu neovisnosti, a Philadelphia kao "rodno mjesto nacije" bit će u centru pažnje. Hrvatska reprezentacija svoju će utakmicu protiv Gane odigrati u subotu od 23 sata. (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: /PIXSELL SP 2026.
Foto Sanjin Strukic
Foto Sanjin Strukic
Foto /PIXSELL SP 2026.
Foto /PIXSELL SP 2026.
Foto /PIXSELL SP 2026.
Foto /PIXSELL SP 2026.
Foto /PIXSELL SP 2026.
Foto /PIXSELL SP 2026.
Foto /PIXSELL SP 2026.
Foto /PIXSELL SP 2026.
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL