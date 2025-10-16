Obavijesti

ON ŽIVI NOVI ŽIVOT

FOTO Bili su najljepši par Italije, vrijeđala ga je na utakmici, a onda je sve puklo: 'Go..o jedno'

Nakon 12 godina veze i glamuroznog vjenčanja koje je izgledalo kao scena iz romantičnog filma, vijest o razvodu talijanskog nogometaša Graziana Pellea i mađarske manekenke i dizajnerice Viktorije Varge odjeknula je poput bombe. Par, koji su talijanski mediji prozvali "najljepšim nogometnim parom", odlučio je krenuti svatko svojim putem
Rođena u Mađarskoj, Varga je talentirana modna dizajnerica, poduzetnica i influencerica s više od 600.000 pratitelja na Instagramu. | Foto: Instagram
