FOTO Bili su najljepši par Italije, vrijeđala ga je na utakmici, a onda je sve puklo: 'Go..o jedno'

Nakon 12 godina veze i glamuroznog vjenčanja koje je izgledalo kao scena iz romantičnog filma, vijest o razvodu talijanskog nogometaša Graziana Pellea i mađarske manekenke i dizajnerice Viktorije Varge odjeknula je poput bombe. Par, koji su talijanski mediji prozvali "najljepšim nogometnim parom", odlučio je krenuti svatko svojim putem
Rođena u Mađarskoj, Varga je talentirana modna dizajnerica, poduzetnica i influencerica s više od 600.000 pratitelja na Instagramu.
Njezina strast prema modi započela je u ranoj mladosti, a nakon studija na Tehničkom i ekonomskom sveučilištu u Budimpešti, hrabro je zakoračila u modni svijet.
Njezin rad i predanost prepoznati su i nagradama; 2022. godine okrunjena je titulom "Modne dizajnerice godine" na prestižnoj dodjeli nagrada Glamour Women of the Year u Mađarskoj.
Ljubavna priča Viktorije i Graziana započela je 2012. godine, dok je on igrao na posudbi u nizozemskom Feyenoordu. Njihova veza trajala je čitavo desetljeće prije nego što su je u srpnju 2022. okrunili brakom na raskošnoj ceremoniji u Pugliji, na jugu Italije. Vjenčanje je bilo ostvarenje sna, no bračna idila nije dugo potrajala.
Krajem 2024. godine, Viktoria je na svom Instagram profilu objavila vijest o razvodu, prekidajući medijska nagađanja koja su se pojavila nakon što su obožavatelji primijetili da je s profila uklonila zajedničke fotografije.
Unatoč velikom interesu javnosti, točan razlog prekida ostaje obavijen velom tajne. Par nije javno otkrio što je dovelo do kraha braka, a Graziano Pellè (40) se o razvodu još uvijek nije službeno oglasio. Njihova odluka da zadrže privatnost za sebe ostavlja prostor samo za nagađanja, no oboje su zatražili poštovanje za svoju odluku.
Pelle je promašio penal u četvrtfinalu Eura 2016. godine te je Italija ispala od Njemačke. Varga je pred kamerama bila bijesna i poručila je svom tadašnjem mužu da je go**o
Nedugo nakon objave o razvodu, viđena je kako uživa na "djevojačkom vikendu" u Milanu, posjećujući spa centre i družeći se s prijateljicama, što su mnogi protumačili kao jasan znak da hrabro korača naprijed.
Viktoria Varga je, prema dostupnim informacijama, trenutno slobodna i nema novog partnera. Čini se da je u potpunosti posvećena svom poslu i osobnom rastu nakon završetka dugogodišnje veze.
Njen bivši muž, Graziano Pelle, bio je zvijezda Southamptona i Feyenoorda, a sada živi u Dubaiju.
Pelle je nedavno nastupao za legende Feyenoorda te je naglasio kako mu se uvijek lijepo vratiti u Nizozemsku.
"Nisam se ovdje vraćao baš često. Samo jednom. Vrlo je posebno biti ovdje. Kad su me pitali, odmah sam došao. Vole me ovdje, ali i ja njih volim zauvijek", rekao je Pelle i pokazao kako i on uživa nakon razvoda.
