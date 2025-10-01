FOTO Bio je senzacija hrvatskog nogometa, a onda se vratio u školu. Sad se nada staroj slavi

Alen Halilović postao je najmlađi debitant Dinama odigravši sedam minuta u završnici derbija protiv Hajduka 29. rujna 2012. i sjajno se predstavio navijačima. A dva dana poslije fotograf Pixsella pronašao ga je u školskoj klupi III. gimnazije u Kušlanovoj u Zagrebu. Prošao je Barcelonu, Sporting Gijon, HSV, Las Palmas, Milan, Standard Liege, Heerenveen, Birmingham, Reading, Rijeku... Danas je igrač Fortune Sittard
Među učenicima III. gimnazije u Kušlanovoj ulici u Zagrebu stidljivo je kameri pozirao i on, tadašnja zvijezda Dinama, wonderkid hrvatskog nogometa.
| Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Alen Halilović sa 16 godina debitirao je za seniore "modrih" u najvećem derbiju hrvatskog nogometa 29. rujna 2012., u pobjedi nad Hajdukom u Maksimiru 3-1.
| Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Dva dana poslije Halilović se vratio u svakodnevicu i na nastavu, gdje ga je uhvatio fotograf Pixsella.
| Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Već ranije te godine Halilović je privlačio pažnju u kadetskom uzrastu, a onda je eksplodirao i dobio šansu u prvoj momčadi.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Dinamo je na službenim stranicama tada zapisao: "U prekrasnoj nogometnoj večeri na Maksimiru u kojoj su gledatelji mogli vidjeti odličan nogomet i sigurnu pobjedu Dinama u 83. minuti utakmice dogodio se još jedan sjajan trenutak. Naime, tada je umjesto dvostrukog strijelca Sammira u igru ušao 16-godišnji Alen Halilović; mladić pred kojim je veličanstvena karijera tako je u velikom derbiju upisao svoje prve seniorske minute."
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Već desetak dana kasnije, sa 16 godina i 105 dana, golom Slaven Belupu Halilović je postao najmlađi strijelac u povijesti HNL-a.
| Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Iste je jeseni igrao za U-17 reprezentaciju Hrvatske iako je bilo jasno da je kapacitet za veće uzraste.
| Foto: Tino Juric/PIXSELL
Ante Čačić dao mu je priliku i na Parku prinčeva u Ligi prvaka protiv PSG-a, u porazu 4-0.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Halilović je zabio Hajduku u pobjedi 2-0 na Poljudu u ožujku 2014.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Istog proljeća proslavio je naslov prvaka.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
A onda je slijedio transfer života i potpis za slavnu Barcelonu, na čijim je pripremama bio toga ljeta uz Rakitića, Iniestu, Xavija i druge velikane.
| Foto: Mike Egerton
No igrao je uglavnom za mladu momčad "blaugrane", a ostaje mu za CV da je u prvoj momčadi dobio 28 minuta u pobjedi kod Elchea u Kupu kralja 15. siječnja 2015.
| Foto: Mike Egerton
Alen je 2013. postao i najmlađi debitant u povijesti hrvatske nogometne reprezentacije, u prijateljskoj utakmici protiv Portugala s nepunih 17 godina.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Uslijedile su brojne posudbe i selidbe u njegovoj karijeri, prva među njima Sporting Gijón.
| Foto: nph / Alterphotos
Godine 2016. odlazi u Hamburger SV, za koji je odigrao svega sedam utakmica.
| Foto: Markus Scholz/DPA
Las Palmas, epizoda u AC Milanu (tri nastupa), Standardu iz Liegea, Heerenveenu, Birmingham Cityju, Readingu, Rijeci...
| Foto: Axel Heimken/DPA
Pokušaj povratka u HNL propao je nakon nekoliko mjeseci i svega 11 utakmica.
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Napokon, u Fortuni Sittard se situirao i počeo pokazivati naznake nekadašnjeg talenta. Za taj je klub u 62 utakmice zabio sedam golova uz šest asistencija. Sličan je učinak u istom broju utakmica imao u Dinamu prije odlaska.
| Foto: Kirchner-Media/Thomas Haesler
Danas mu je 29 godina i ima još podosta godina vrhunskog nogometa ispred sebe.
| Foto: Kirchner-Media/Thomas Haesler