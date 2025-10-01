Obavijesti

TRINAEST GODINA POSLIJE

FOTO Bio je senzacija hrvatskog nogometa, a onda se vratio u školu. Sad se nada staroj slavi

Alen Halilović postao je najmlađi debitant Dinama odigravši sedam minuta u završnici derbija protiv Hajduka 29. rujna 2012. i sjajno se predstavio navijačima. A dva dana poslije fotograf Pixsella pronašao ga je u školskoj klupi III. gimnazije u Kušlanovoj u Zagrebu. Prošao je Barcelonu, Sporting Gijon, HSV, Las Palmas, Milan, Standard Liege, Heerenveen, Birmingham, Reading, Rijeku... Danas je igrač Fortune Sittard
ARHIVA - 2012. Zagreb: Mladi Halilovi? se nakon odli?nog nastupa u derbiju vratio u školske klupe
Među učenicima III. gimnazije u Kušlanovoj ulici u Zagrebu stidljivo je kameri pozirao i on, tadašnja zvijezda Dinama, wonderkid hrvatskog nogometa. | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
