FOTO Bivša egzotična plesačica danas se bori u UFC-u. Nedavno je Speeda natjerala da 'tapka'

Prije nego što je postala poznata po gušenjima i polugama na rukama, Vanessa Demopoulos bila je poznata po plesu na šipci. S 18 godina, nakon turbulentnog tinejdžerskog razdoblja obilježenog ovisnošću i beskućništvom, krenula je stopama svoje majke i postala egzotična plesačica. Taj posao, koji je radila punih 13 godina. | Foto: Instagram