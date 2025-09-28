FOTO Bivša egzotična plesačica danas se bori u UFC-u. Nedavno je Speeda natjerala da 'tapka'

Vanessa "Lil Monster" Demopoulos nije tipična sportašica. Njezin put do oktogona Ultimate Fighting Championshipa (UFC) popločan je borbama koje su se vodile daleko od reflektora – od beskućništva i ovisnosti do 13-godišnje karijere egzotične plesačice. Danas je ova Amerikanka grčkih korijena jedna od najkarizmatičnijih borkinja u slamka kategoriji, žena čija priča o otpornosti, autentičnosti i nesalomljivom duhu nadahnjuje milijune. Svojim grappling vještinama osvaja borbe, a zaraznom osobnošću srca obožavatelja diljem svijeta.
Prije nego što je postala poznata po gušenjima i polugama na rukama, Vanessa Demopoulos bila je poznata po plesu na šipci. S 18 godina, nakon turbulentnog tinejdžerskog razdoblja obilježenog ovisnošću i beskućništvom, krenula je stopama svoje majke i postala egzotična plesačica. Taj posao, koji je radila punih 13 godina.
U oktogonu, Vanessa Demopoulos je "Lil Monster" (Malo čudovište) – nadimak koji savršeno opisuje njezin neumoljivi i agresivni stil borbe. Njezina najveća snaga leži u grapplingu i brazilskom jiu-jitsuu, gdje je nositeljica crnog pojasa. S impresivnim pedigreom koji uključuje dvije Panameričke titule i sedam naslova nacionalne prvakinje SAD-a, Demopoulos uvijek nastoji borbu prebaciti na parter.
Koliko je vješta u parteru, na svojoj je koži osjetio i popularni YouTuber i streamer IShowSpeed (pravim imenom Darren Watkins Jr.). Tijekom posjeta UFC-ovom Institutu za performanse u Las Vegasu, streamer s više od 40 milijuna pratitelja odlučio je isprobati svoje vještine u prijateljskom sparingu s Demopoulos.
Snimka je postala viralni hit. "Lil Monster" je s lakoćom demonstrirala superiornost svoje tehnike, prisilivši Speeda na predaju čak tri puta u samo nekoliko minuta. Koristila je niz tehnika – od trokutnog gušenja, poluge na nozi (koju je izvela s oprezom), do završnog gušenja rukom i poluge na ruci.
Prema posljednjim podacima, profesionalni MMA rekord Vanesse Demopoulos iznosi 11 pobjeda i 8 poraza. Prije dolaska u UFC, ostvarila je značajan uspjeh u organizaciji Legacy Fighting Alliance (LFA), gdje je 2020. godine postala inauguralna prvakinja slamka kategorije.
Izvan kaveza, Vanessa je čista suprotnost svom nadimku. Poznata je po zaraznoj energiji i karizmi. Jedan od najupečatljivijih trenutaka njezine karijere dogodio se nakon pobjede na UFC 270, kada je od euforije skočila u naručje komentatoru Joeu Roganu tijekom intervjua uživo, što je postao viralan trenutak
