Obavijesti

Galerija

Komentari 2
ODLUČILA SE ZA KAVEZ

FOTO Bivša egzotična plesačica danas se bori u UFC-u. Nedavno je Speeda natjerala da 'tapka'

Vanessa "Lil Monster" Demopoulos nije tipična sportašica. Njezin put do oktogona Ultimate Fighting Championshipa (UFC) popločan je borbama koje su se vodile daleko od reflektora – od beskućništva i ovisnosti do 13-godišnje karijere egzotične plesačice. Danas je ova Amerikanka grčkih korijena jedna od najkarizmatičnijih borkinja u slamka kategoriji, žena čija priča o otpornosti, autentičnosti i nesalomljivom duhu nadahnjuje milijune. Svojim grappling vještinama osvaja borbe, a zaraznom osobnošću srca obožavatelja diljem svijeta.
FOTO Bivša egzotična plesačica danas se bori u UFC-u. Nedavno je Speeda natjerala da 'tapka'
Prije nego što je postala poznata po gušenjima i polugama na rukama, Vanessa Demopoulos bila je poznata po plesu na šipci. S 18 godina, nakon turbulentnog tinejdžerskog razdoblja obilježenog ovisnošću i beskućništvom, krenula je stopama svoje majke i postala egzotična plesačica. Taj posao, koji je radila punih 13 godina. | Foto: Instagram
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025