FOTO Bivša ikona Bayerna s 51 na leđima je kao Terminator!

Shvatio sam da je moje tijelo mašina i da treba održavanje, napisao je jednom prilikom bivši nogometaš Ze Roberto koji je svoje tijelo istesao u 'terminatorsko'. Umirovio se s 44 godine, a s 51 izgleda fenomenalno
Biti nogometaš u velikoj momčadi san je mnogih dječaka. I ja sam kao dijete maštao o tome igrajući nogomet u sirotinjskom predgrađu Sao Paola. Na ulicama favela završio sam 'osnovnu nogometnu školu' i naučio razne nogometne vještine igrajući bosonog.
To su riječi svojevremeno jednog od najbolji veznih igrača Bundeslige kojeg smo imali priliku gledati u 2000-im godinama. Riječ je o Brazilcu Ze Robertu koji danas ima 51 godinu, a igrao je sve do 44. godine kada je završio karijeru u Palmeirasu.
Karijeru je završio u 44. godini, što je čudesno za nogometaša koji je godinama igrao na vrhunskoj razini, ali sve to zahvaljujući nevjerojatnoj fizičkoj spremi zbog čega je bio jako poznat i obožavan. Imao je prepoznatljivu brazilsku tehniku i virtuoznost, a uz to je izgledao kao da može otrčati londonski maraton nakon utakmice. Prije sedam godina je svoj Palmeiras odveo do naslova brazilskog prvaka. Umirovio se godinu kasnije.
Ze Roberto danas ima 51 godinu, ali i dalje izgleda kao Terminator. Svaki dan vježba, a to je dovelo do toga da nema niti zrno masnoće u tijelu. Barem tako izgleda.
- To što sam ja radio sa svojim tijelom je sve bilo s razlogom da produžim karijeru i budem najbolji u svojoj profesiji. Tijelo je bilo moj radni instrument, a kada sam počeo voditi brigu o njemu, to mi je produžilo karijeru. Shvatio sam da je moje tijelo mašina i da treba održavanje - napisao je jednom prilikom umirovljeni brazilski nogometaš koji je svoje tijelo istesao u 'terminatorsko'. Mogao bi bez problema na kakvo fitness ili bodybuilding natjecanje
Brojni stručnjaci su Cristiana Ronalda prozvali fizičkim čudom. S 40 godina i dalje neumorno trpa mreže i plijeni sjajnim fizičkim izgledom. No, očito nisu vidjeli kako izgleda Ze Roberto. I to u 52. godini života. Zbog svog stila života je i s 43 godine bez problema 'špartao' brazilskim travnjacima. Mogao je on i još, ali na nagovor žene shvatio je ipak da je došlo vrijeme za kraj.
Karijeru je počeo u Portuguesi, a 1997. godine došao je u Real Madrid. Klub iz snova za mnoge, ali Ze Roberto je minute dobivao na kapaljku pa je tako skupio svega 15 nastupa.
Nogometni uspon doživio je u Bayer Leverkusenu s kojim je osvojio drugo mjesto u njemačkom prvenstvu i izgubio u finalu Lige prvaka protiv Real Madrida, a u Bayern Münchenu doživio je vrhunac. Osvojio je četiri Bundeslige i četiri Kupa, u 248 utakmica zabio je 20 golova i asistirao 62 puta
Igrao je još za HSV, Santos, Flamengo, Gremio, a u Realu je osvojio Ligu prvaka 1998. godine iako nije igrao skoro ništa. Bio je i član jedne od najjačih generacija brazilske reprezentacije za koju je skupio 84 utakmice. Sudjelovao je u onom teškom porazu od Francuske u finalu SP-a 1998. godine, propustio je zlato u Koreji i Japanu 2002. godine, ali se opet vratio za Mundijal u Njemačkoj 2006. kada su Brazilci ispali u četvrtfinalu.
