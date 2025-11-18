Obavijesti

BRAZILSKI VIRTUOZ

FOTO Bivša ikona Bayerna s 51 na leđima je kao Terminator!

Shvatio sam da je moje tijelo mašina i da treba održavanje, napisao je jednom prilikom bivši nogometaš Ze Roberto koji je svoje tijelo istesao u 'terminatorsko'. Umirovio se s 44 godine, a s 51 izgleda fenomenalno
