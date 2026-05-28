FOTO Bivša manekenka Goranu Ivaniševiću oprostila aferu, a sad ga je i pobijedila na sudu

Tatjana Dragović (48) i proslavljeni tenisač Goran Ivanišević (54) vjenčali su se 2009., a razveli 2013. Dobili su dvoje djece, a sad je iza njih i sudski spor po kojem mu ona ne duguje ni centa
Bivša manekenka Tatjana Dragović (48) i proslavljeni hrvatski tenisač Goran Ivanišević (54) godinama su slovili za najpoznatiji hrvatski par, ali je romansi odavno došao kraj, a sad je iza njih i burna parnica, kao i nepravomoćna sudska presuda.
Bivša manekenka Tatjana Dragović (48) i proslavljeni hrvatski tenisač Goran Ivanišević (54) godinama su slovili za najpoznatiji hrvatski par, ali je romansi odavno došao kraj, a sad je iza njih i burna parnica, kao i nepravomoćna sudska presuda.
Općinski građanski sud u Zagrebu nepravomoćno je odlučio kako njegova bivša supruga ne duguje ništa. On je podnio privatnu tužbu prije tri i pol godine tražeći 2,47 milijuna eura, tvrdeći da joj je taj novac posudio. No ona mu ne mora vratiti ništa, a on je još dužan platiti 173.937 eura s parničnim kamatama, izvijestio je Jutarnji list.
Ljubavna priča započela je 1998. godine, kada je tada 27-godišnji Goran Ivanišević na naslovnici časopisa Cosmopolitan ugledao deset godina mlađu Tatjanu. Ona je u to vrijeme gradila uspješnu međunarodnu karijeru, noseći revije za najprestižnije modne kuće
Brzo nakon upoznavanja, par je započeo ljubavnu vezu, a Tatjana je bila podrška Ivaniševiću na turnirima
Prve godine veze bile su ispunjene putovanjima i Goranovim sportskim usponima i padovima, a kruna ljubavi stigla je rođenjem dvoje djece, kćeri Amber Marije i sina Emanuela
Međutim, brak je bio na 'klimavim nogama' nakon što je otkriveno 2008. da je tenisač imao aferu s voditeljicom Vanjom Halilović, nakon koje se javno ispričao Tatjani. Godinu dana kasnije, 2009., vjenčali su se u Sjedinjenim Američkim Državama
Nakon ukupno 15 godina veze, par se razveo 2013., navodeći da su se jednostavno udaljili. Godinama su slovili kao primjer civiliziranog razlaza, oboje su pronašli nove partnere i dobili djecu
Ivanišević je pokrenuo niz tužbi protiv bivše supruge i njihove kćeri Amber, tražeći povrat imovine i novca. Na sudu je isplivala priča o financijskim aranžmanima koji su postali predmet spora
S druge strane, Tatjana Dragović, danas uspješna poduzetnica i vlasnica concept dućana s luksuznom kozmetikom, tvrdi da nije riječ o pozajmicama, već o novcu sa zajedničkog računa kojim su oboje raspolagali
Optužila je bivšeg supruga za obiteljsko nasilje i ustvrdila da su joj zbog njegovih tužbi blokirani svi računi, što joj ugrožava egzistenciju
Ivanišević je na optužbe odgovorio sarkastičnom objavom na društvenim mrežama, napisavši: "Onog trenutka kad sam se usudio potraživati novce koje sam zaradio prije i tijekom braka... postao sam obiteljski nasilnik i miljenik sudova"
Nakon ljubavnog kraha s Tatjanom, Goran je 2017. zaplovio u bračne vode s bivšom televizijskom i radijskom voditeljicom Nives Čanović, s kojom je u rujnu 2018. dobio sina Olivera.
