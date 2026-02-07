FOTO Bivša olimpijska klizačica otvorila platformu za odrasle...

Bivša olimpijka u brzom klizanju Alex Ianculescu, koja je predstavljala Rumunjsku na Zimskim olimpijskim igrama 2018. godine, kaže da joj je otvaranje profila na platformi za odrasle bila najbolja odluka u životu
Danas je poznata i kao sportska komentatorica, ali i kao jedna od najuspješnijih sportašica na toj platformi, a sada pomaže i drugim sportašima da krenu istim putem
Prije platforme za odrasle, Alex se borila kako bi financirala svoju sportsku karijeru. Radila je čak tri honorarna posla; u sushi baru, trgovini sportske odjeće i restoranu, dok je istovremeno trenirala na vrhunskoj razini
Svakog dana ustajala je u pet ujutro kako bi stigla na trening prije posla, no unatoč ogromnom trudu, jedva je spajala kraj s krajem
Situacija se dodatno pogoršala tijekom pandemije COVID-19, kada se preselila u Nizozemsku i ostala bez izvora prihoda. Ušteđevina joj je brzo nestajala, a pronalazak novog posla bio je gotovo nemoguć. U tom razdoblju prijatelj joj je predložio da otvori profil na OF-u, platformi na kojoj kreatori zarađuju putem pretplata svojih pratitelja
Iako je u početku bila nesigurna, Alex se odlučila okušati i vrlo brzo joj se život promijenio. Prihodi koje je počela ostvarivati omogućili su joj da se ponovno u potpunosti posveti sportu, da si priušti kvalitetnu opremu, fizikalne terapije i zdravu prehranu, bez potrebe da radi više poslova sa strane. Kaže da je napokon mogla živjeti kao profesionalna sportašica, a ne kao netko tko stalno balansira između posla i treninga
Danas se Alex nalazi među samim vrhom kreatora na platformi za odrasle, u top 0,06 posto, a zahvaljujući toj financijskoj stabilnosti krenula je u novu sportsku karijeru. Trenutno trenira biciklizam te pokušava izboriti mjesto u kanadskoj reprezentaciji za cestovni i velodromski biciklizam s ciljem nastupa na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine
