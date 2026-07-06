FOTO Bjelovar u suzama ispratio besmrtnika Miroslava Pribanića

Stotine i stotine Bjelovarčana okupile su se u ponedjeljak na novom Gradskom groblju Borik kako bi se posljednji put oprostile od nenadmašnog rukometnog virtuoza Miroslava Pribanića Rabana. Grad koji ga je volio i kojem je ostao vjeran cijelog života oprostio se od svoje sportske legende u tišini, suzama i dubokom poštovanju. Nakon posljednjeg ispraćaja njegovo je tijelo prevezeno na kremiranje u Zagreb. Raban je preminuo u četvrtak ujutro, u 81. godini života, nakon teške bolesti.

Prije posljednjeg ispraćaja u Gradskoj vijećnici održana je komemoracija na kojoj su se od njega oprostili gradonačelnik Dario Hrebak te brojni uglednici iz svijeta sporta, prijatelji i članovi obitelji. Najemotivniji trenutak pripao je njegovu dugogodišnjem suigraču i prijatelju Hrvoju Horvatu Cvebi, kojemu su riječi često zastajale u grlu.

Bjelovar: Komemoracija za rukometnu legendu Miroslava Pribanića Rabana | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

- Isto smo godište. Zajedno smo rasli, igrali i dijelili svlačionicu punih 15 godina. Osvajali smo prvenstva, kupove, postali prvaci Europe i osvojili ono o čemu svaki sportaš sanja – zlatnu olimpijsku medalju. Raban je zabijao golove kao da je to najlakša stvar na svijetu. Hrvatska je kroz povijest imala sjajna desna krila, ali nitko nije bio poput njega. Osim što je bio vrhunski strijelac, bio je i neprelazna stijena u obrani. Pokraj njega nisu prolazili ni najveći svjetski pucači – rekao je Cveba, gušeći se u suzama.

U ime Grada Bjelovara od Rabana se oprostio i gradonačelnik Dario Hrebak, zahvalivši mu na svemu što je učinio za svoj grad.

- Miroslav Pribanić Raban nije bio samo vrhunski sportaš. Bio je simbol Bjelovara i simbol jednog vremena. Ljudi poput Rabana ne odlaze kada nas napuste, oni nastavljaju živjeti u sjećanju svoga grada i svih kojima su bili nadahnuće. Ono što je dao Bjelovaru i hrvatskom rukometu ne može se izmjeriti brojkama ni trofejima. Njegovo ime zauvijek će biti utkano u identitet našega grada - poručio je Hrebak.

Bjelovar: Komemoracija za rukometnu legendu Miroslava Pribanića Rabana | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Miroslav Pribanić - Raban (1946. - 2026.) na svoje je posljednje putovanje ispraćen ljubavlju obitelji, prijatelja, suigrača, sportaša i brojnih Bjelovarčana. Nisu došli samo odati posljednju počast, nego reći veliko i iskreno – hvala.

Po mnogima najveći rukometaš u povijesti Bjelovara i jedno od najboljih desnih krila koje je svjetski rukomet ikada imao, cijelu je svoju blistavu karijeru ostao vjeran gradu u kojem je rođen. Bio je lice jedne velike generacije, kapetan, uzor i čovjek koji je svojim igrama nadahnjivao tisuće dječaka da zavole rukomet. Svojim talentom, skromnošću i odanošću postao je mnogo više od sportaša – postao je simbol Bjelovara.

Bjelovar se u ponedjeljak nije oprostio samo od velikog rukometaša. Oprostio se od dijela vlastite sportske povijesti. Jer legende ne odlaze onda kada nas napuste. One ostaju živjeti u ljudima, u uspomenama i u gradu koji su zadužile. Počivaj u miru, kapetane. Tvoje ime i tvoje djelo živjet će zauvijek.