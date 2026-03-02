Obavijesti

Galerija

Komentari 4
OBARA VISINE

FOTO Crnogorka je gledala Blanku Vlašić i sanjala visine, danas je europska viceprvakinja

Žao mi je što nije oborila svjetski rekord jer je pokušavala toliko dugo. Blanka mi je bila uzor, iako sam poslije tražila sama svoj put, kazala je Marija
FOTO Crnogorka je gledala Blanku Vlašić i sanjala visine, danas je europska viceprvakinja
Životni put Marije Vuković, najbolje crnogorske atletičarke, priča je o snazi, talentu i nevjerojatnoj upornosti koja ju je iz izbjegličke kolone dovela do olimpijskog finala i postolja na Europskom prvenstvu. | Foto: Instagram
1/62
Životni put Marije Vuković, najbolje crnogorske atletičarke, priča je o snazi, talentu i nevjerojatnoj upornosti koja ju je iz izbjegličke kolone dovela do olimpijskog finala i postolja na Europskom prvenstvu. | Foto: Instagram
Komentari 4

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026