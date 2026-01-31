Obavijesti

Galerija

Komentari 0
U DOBRU I ZLU

FOTO Bombarderu Tinu zanosna Slavonka najveća je podrška na tribinama: 'Ljubav. Sreća. Sve'

Tin Lučin, vođa nove generacije rukometaša, postao je senzacija EP-a 2022. iznenadnim pozivom. Podrška mu je djevojka Klara koja ga prati svuda. Lučin briljira u europskom rukometu
FOTO Bombarderu Tinu zanosna Slavonka najveća je podrška na tribinama: 'Ljubav. Sreća. Sve'
Hrvatska rukometna reprezentacija posljednjih je godina prošla kroz smjenu generacija, a jedno od imena koje se nametnulo kao predvodnik novog vala "kauboja" bez sumnje je Tin Lučin. Ovaj 26-godišnji Riječanin na parketu oduševljava razornim udarcem, pregledom igre i mirnoćom u ključnim trenucima. | Foto: Instagram
1/32
Hrvatska rukometna reprezentacija posljednjih je godina prošla kroz smjenu generacija, a jedno od imena koje se nametnulo kao predvodnik novog vala "kauboja" bez sumnje je Tin Lučin. Ovaj 26-godišnji Riječanin na parketu oduševljava razornim udarcem, pregledom igre i mirnoćom u ključnim trenucima. | Foto: Instagram
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026