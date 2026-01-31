FOTO Bombarderu Tinu zanosna Slavonka najveća je podrška na tribinama: 'Ljubav. Sreća. Sve'

Iako je njegov bljesak na Euru mnoge iznenadio, Lučinov talent godinama se brusio u domaćim i europskim klubovima. Rođen 16. kolovoza 1999. u Rijeci, prve rukometne korake napravio je u RK Kozali, a zatim se afirmirao u dresu RK Zameta. Njegove igre u Premijer ligi i EHF kupu nisu prošle nezapaženo te je uslijedio transfer u PPD Zagreb, s kojim je u sezoni 2017./18. osvojio prvenstvo i Kup Hrvatske. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL