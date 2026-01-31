FOTO Bombarderu Tinu zanosna Slavonka najveća je podrška na tribinama: 'Ljubav. Sreća. Sve'

Tin Lučin, vođa nove generacije rukometaša, postao je senzacija EP-a 2022. iznenadnim pozivom. Podrška mu je djevojka Klara koja ga prati svuda. Lučin briljira u europskom rukometu
Hrvatska rukometna reprezentacija posljednjih je godina prošla kroz smjenu generacija, a jedno od imena koje se nametnulo kao predvodnik novog vala "kauboja" bez sumnje je Tin Lučin. Ovaj 26-godišnji Riječanin na parketu oduševljava razornim udarcem, pregledom igre i mirnoćom u ključnim trenucima.
| Foto: Instagram
Hrvatska rukometna reprezentacija posljednjih je godina prošla kroz smjenu generacija, a jedno od imena koje se nametnulo kao predvodnik novog vala "kauboja" bez sumnje je Tin Lučin. Ovaj 26-godišnji Riječanin na parketu oduševljava razornim udarcem, pregledom igre i mirnoćom u ključnim trenucima. |
Foto: Instagram
Hrvatska rukometna reprezentacija posljednjih je godina prošla kroz smjenu generacija, a jedno od imena koje se nametnulo kao predvodnik novog vala "kauboja" bez sumnje je Tin Lučin. Ovaj 26-godišnji Riječanin na parketu oduševljava razornim udarcem, pregledom igre i mirnoćom u ključnim trenucima.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
No, izvan terena, on je samozatajan dečko čija je najveća snaga i podrška dugogodišnja djevojka Klara. Ona je njegova mirna luka i stijena na putu do zvijezda, koji je za Lučina bio sve samo ne tipičan, obilježen jednim pozivom koji mu je zauvijek promijenio karijeru.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Dok na terenu djeluje nezaustavljivo, privatno Tin vodi miran život. Njegova najveća podrška je dugogodišnja djevojka Klara Lučić, rodom iz Županje. Klara ga vjerno prati kroz cijelu karijeru, a zbog njega je živjela i u Poljskoj dok je igrao za Wisłu. Često ga bodri s tribina, a na Europskom prvenstvu 2022. kamere su je zabilježile u dresu s prezimenom Lučin.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Iako Tin povremeno na društvenim mrežama podijeli zajedničke fotografije s putovanja, par uspješno čuva svoju intimu. Klara ima zatvoren profil na Instagramu, daleko od očiju znatiželjne javnosti, no njezina podrška nikad ne izostaje. Uz nju, Tinu je velika podrška i obitelj, a ljubav prema rukometu dijeli s mlađim bratom Franom, koji je također uspješan rukometaš na poziciji golmana.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Priča o Lučinovom usponu započela je gotovo filmski uoči Europskog prvenstva 2022. godine. Tada 22-godišnji igrač poljske Wisłe Płock nije bio na originalnom popisu izbornika Hrvoja Horvata. No, sudbina je imala drugačije planove. Zbog pandemije koronavirusa i pozitivnih testova Domagoja Duvnjaka i Luke Cindrića, reprezentacija je ostala bez ključnih vanjskih igrača. U posljednji trenutak, Horvat je uputio poziv Lučinu, koji je bez previše razmišljanja uskočio u autobus za Mađarsku.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Već u prvoj utakmici protiv moćne Francuske, Lučin je pokazao da se ne boji najveće scene. Protiv Srbije se prometnuo u junaka pobjede, zabivši pet golova, od kojih se posebno pamti onaj nakon dvostruke finte kojom je "slomio" srpsku obranu i majstorski svladao golmana Cuparu. Komentatori i legende ostali su zapanjeni.
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Lučin, koji je do tada bio relativno nepoznat široj javnosti, preko noći je postao senzacija i otkriće prvenstva. Završio ga je s 28 postignutih golova, potvrdivši status igrača za najveća djela.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Iako je njegov bljesak na Euru mnoge iznenadio, Lučinov talent godinama se brusio u domaćim i europskim klubovima. Rođen 16. kolovoza 1999. u Rijeci, prve rukometne korake napravio je u RK Kozali, a zatim se afirmirao u dresu RK Zameta. Njegove igre u Premijer ligi i EHF kupu nisu prošle nezapaženo te je uslijedio transfer u PPD Zagreb, s kojim je u sezoni 2017./18. osvojio prvenstvo i Kup Hrvatske.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Međunarodno iskustvo počeo je skupljati 2019. u španjolskom Ademar Leónu, da bi 2021. potpisao za poljskog velikana Wisłu Płock. Tamo je doživio punu igračku afirmaciju, osvojivši tri puta zaredom Kup Poljske (2022., 2023. i 2024.) te treće mjesto u EHF Europskoj ligi 2022. Impresivnim nastupima, poput onog u sezoni Lige prvaka 2023./24. kada je zabio čak 76 golova, dokazao je da pripada samom vrhu europskog rukometa. Kao veliko pojačanje, 2024. godine vratio se u hrvatski rukomet i potpisao za Nexe iz Našica.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Petter Arvidson/PIXSELL
Foto Goran Kovačić/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Dalibor Urukalovic/PIXSELL