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ODMOR UMJESTO SKANDALA

FOTO Bombastična menadžerica Wanda u tangicama uživa na brodu! Odmara od svih afera

Wanda Nara, argentinska medijska ličnost, voditeljica i bivša nogometna menadžerica, godinama je sinonim za kontroverze, a trenutačno u Italiji odmara od silnih drama iz privatnog, ali i javnog života
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FOTO Bombastična menadžerica Wanda u tangicama uživa na brodu! Odmara od svih afera
Wanda Nara (39), argentinska medijska ličnost, voditeljica i bivša nogometna menadžerica, godinama je sinonim za kontroverze. No, nakon konačnog razlaza s nogometašem Maurom Icardijem (33), njezin život postao je još kompleksniji. Od svih priča i privatnih drama odlučila se opustiti na talijanskoj obali. | Foto: Instagram
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Wanda Nara (39), argentinska medijska ličnost, voditeljica i bivša nogometna menadžerica, godinama je sinonim za kontroverze. No, nakon konačnog razlaza s nogometašem Maurom Icardijem (33), njezin život postao je još kompleksniji. Od svih priča i privatnih drama odlučila se opustiti na talijanskoj obali. | Foto: Instagram
Komentari 1

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