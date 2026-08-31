FOTO Bombastična menadžerica Wanda u tangicama uživa na brodu! Odmara od svih afera

Wanda Nara, argentinska medijska ličnost, voditeljica i bivša nogometna menadžerica, godinama je sinonim za kontroverze, a trenutačno u Italiji odmara od silnih drama iz privatnog, ali i javnog života
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Wanda Nara (39), argentinska medijska ličnost, voditeljica i bivša nogometna menadžerica, godinama je sinonim za kontroverze. No, nakon konačnog razlaza s nogometašem Maurom Icardijem (33), njezin život postao je još kompleksniji. Od svih priča i privatnih drama odlučila se opustiti na talijanskoj obali.
| Foto: Instagram
Wanda Nara (39), argentinska medijska ličnost, voditeljica i bivša nogometna menadžerica, godinama je sinonim za kontroverze. No, nakon konačnog razlaza s nogometašem Maurom Icardijem (33), njezin život postao je još kompleksniji. Od svih priča i privatnih drama odlučila se opustiti na talijanskoj obali. |
Foto: Instagram
Wanda Nara (39), argentinska medijska ličnost, voditeljica i bivša nogometna menadžerica, godinama je sinonim za kontroverze. No, nakon konačnog razlaza s nogometašem Maurom Icardijem (33), njezin život postao je još kompleksniji. Od svih priča i privatnih drama odlučila se opustiti na talijanskoj obali.
| Foto: Instagram
U posljednje vrijeme njen život isprepleten je sudskim bitkama i novim poslovnim uspjesima, potvrđujući da je njezina stvarnost često dramatičnija od bilo koje sapunice.
| Foto: Instagram
Brak koji je započeo skandalom, a održavao se na drami, službeno je okončan 2024. godine. Nakon godina javnih svađa, dramatičnih prekida i senzacionalnih pomirenja, brak Wande Nare i Maura Icardija, napadača Galatasaraya, definitivno je završen.
| Foto: Instagram
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Njihova veza je od samog početka bila pod lupom javnosti, kada je Nara napustila Icardijevog suigrača i prijatelja Maxija Lópeza, što je dovelo do legendarnog odbijanja rukovanja na utakmicama nazvanim "Wanda Derby".
| Foto: Instagram
Foto Instagram/Ida Solbakken
S druge strane, Nara je uzvratila, naglašavajući svoju ulogu u upravljanju njegovom unosnom karijerom. Cijeli proces dodatno su zakomplicirale optužbe za obiteljsko nasilje, zbog kojih je Icardi u studenom 2024. deložiran iz Wandine rezidencije u Buenos Airesu, ali i spor oko putovnica za djecu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Oboje su se brzo upustili u nove veze, što je samo dolilo ulje na vatru medijskog cirkusa. Dok je Wanda javno potvrdila vezu s argentinskim pjevačem L-Ganteom, Icardi je viđen s glumicom Chinom Suárez, istom onom s kojom ju je prevario 2021. godine.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nedavni posjet Istanbulu dodatno je potaknuo medijska nagađanja. Wanda je u Tursku stigla kako bi primila nagradu "Žena godine" na dodjeli "Best of Europe Awards", no njezin dolazak poklopio se s boravkom Maura Icardija u gradu, koji je bio ondje sa svojom novom partnericom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nara je svojom pojavom privlačila pozornost, no njezin trijumf brzo je postao predmet rasprave. Turska pjevačica Gülben Ergen javno je dovela u pitanje kriterije žirija, a pojavile su se i glasine da je Nara platila za nagradu. Ona je na to odgovorila s dozom ironije na Instagramu: "Vraćam se kući s ljubavlju, poslovnim ponudama i manje novca jer neki kažu da sam kupila nagradu".
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Tijekom boravka, Wanda je potaknula spekulacije o svojoj budućnosti u Turskoj, otkrivši da je dobila ponudu za glumački angažman. "Žele da snimim TV seriju u Turskoj. Imam vrlo važan sastanak", rekla je. Na pitanje hoće li se preseliti, zagonetno je odgovorila: "Ako mi raspored i djeca dopuste, svjedočit će pravoj turskoj drami".
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Unatoč privatnim turbulencijama, njezina profesionalna karijera cvjeta. Nakon što se odmaknula od uloge Icardijeve menadžerice, Nara se dokazala kao uspješna televizijska ličnost. U veljači 2023. postala je voditeljica iznimno popularnog kulinarskog natjecanja "MasterChef Argentina", a za svoj je rad u svibnju 2026. osvojila i prestižnu argentinsku nagradu Martín Fierro. *uz korištenje AI-ja
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram