FOTO Bombastična menadžerica Wanda u tangicama uživa na brodu! Odmara od svih afera

Nara je svojom pojavom privlačila pozornost, no njezin trijumf brzo je postao predmet rasprave. Turska pjevačica Gülben Ergen javno je dovela u pitanje kriterije žirija, a pojavile su se i glasine da je Nara platila za nagradu. Ona je na to odgovorila s dozom ironije na Instagramu: "Vraćam se kući s ljubavlju, poslovnim ponudama i manje novca jer neki kažu da sam kupila nagradu". | Foto: Instagram