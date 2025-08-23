FOTO Boysi obilježili 15 godina borbe za građanski Dinamo. Evo što su poručili koreografijom

Dinamovi navijači su na utakmici protiv Istre razvili koreografiju preko sjeverne tribine kojom su obilježili izglasavanje novog klupskog Statuta.

Po njemu će se od sada uprava kluba birati po načelu "jedan član, jedan glas" odnosno Dinamo je demokratiziran i u pravom smislu riječi je postao građanski.

- Tko živi za ono u što vjeruje - izvjesili su Boysi poruku.

Foto: Hrvoje Tironi/24sata

Pažnju su zakupili i simboli koje su Boysi podigli na sjeveru. Riječ je o natpisu BSN - "borba se nastavlja" - a tri kruga predstavljaju tri simbola. Prvi je Domovinski rat, drugi borba za povratak imena, a treći je bio otvoren do potpune demokratizacije kluba. BBB je i posljednji krug tijekom utakmice "prekrižio" smatrajući da je i to sada ispunjeno.

Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: /PIXSELL

Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove potvrdio je novi Statut GNK Dinamo, koji je usvojen na povijesnoj Skupštini kluba održanoj u utorak, 19. kolovoza, a nakon toga predsjednik kluba Velimir zajec raspisao je izbore.

Zajec se neće kandidirati, a listu Dinamovo proljeće poveo je Zvonimir Boban, predsjednik uprave Dinama. Naime, u budućnosti će se funkcije predsjednika kluba i predsjednika uprave objediniti, to jest Boban bi kao jedini kandidat trebao dobiti izbore pa obnašati dvije funkcije istovremeno.

Bad Blue Boysi su, tako uspjeli u naumu što su objavili na službenim kanalima.

- Petnaest godina nakon proglašenja bojkota i početka dugotrajne i teške borbe za ideju koja je mnogima tada bila apstraktna, nedostižna, Dinamo je danas u svakom smislu članski, navijački i građanski klub. Na večerašnjoj utakmici obilježavamo završetak jednog razdoblja u povijesti kluba - objavili su BBB uoči utakmice.