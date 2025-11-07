Obavijesti

DIRLJIVA POSVETA

Boysi su predvidjeli Dinamov poraz. Evo kako su objasnili transparent s kraja utakmice

Piše Issa Kralj,
Boysi su predvidjeli Dinamov poraz. Evo kako su objasnili transparent s kraja utakmice
Zagreb: Navijači na utakmici GNK Dinamo - Celta Vigo | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

'Modri' su pred domaćom publikom upisali novi poraz, ali prvi u ovosezonskoj Europskoj ligi. Nezadovoljni Bad Blue Boysi nakon utakmice su trasparentom odali počast preminulom Rudolfu Belinu

Dinamo je u 4. kolu Europske lige upisao prvi poraz protiv Celte Vigo koja je uvjerljivo slavila na Maksimiru 3-0. Španjolci su susret već 'riješili' u prvom poluvremenu susreta. Momčad Marija Kovačevića sada se nalazi na 12. mjestu na tablici s dvije pobjede, jednim remijem i jednim porazom. 

Bad Blue Boysi su nakon što je sudac svirao kraj utakmice, izvjesili veliki transparent s natpisom " I tak Rudi, u zadnje vreme ti igramo tak-tak... Eto, danas smo, zgubili". 

Zagreb: Tramvaj posvećen Dinamovoj generaciji iz 1982.
Zagreb: Tramvaj posvećen Dinamovoj generaciji iz 1982. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Transparent je bio posvećen legendi zagrebačke momčadi Rudolfu Belinu, koji je preminuo nakon duge i teške bolesti, dan prije 83. rođendana. Belin je bio jedan od igrača iz generacije 1967. koja je osvojila Kup velesajamskih gradova. 

