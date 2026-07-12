FOTO Braco i seka hit su SP-a! On je strpao Ronalda u džep, a ona ga prati i drži prizemljenim

Irene Cubarsi, starija sestra španjolskog čuda od braniča Paua, plijeni pažnju s tribina i na Instagramu. Dok Pau briljira kao neprobojni zid Furije, njihova obiteljska priča i skroman život u Barceloni osvajaju simpatije
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Dok devetnaestogodišnji branič Pau Cubarsi oduševljava nogometni svijet kao stup obrane španjolske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu 2026., pažnju privlači i njegova starija sestra.
| Foto: instagram
Dok devetnaestogodišnji branič Pau Cubarsi oduševljava nogometni svijet kao stup obrane španjolske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu 2026., pažnju privlači i njegova starija sestra. |
Foto: instagram
Dok devetnaestogodišnji branič Pau Cubarsi oduševljava nogometni svijet kao stup obrane španjolske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu 2026., pažnju privlači i njegova starija sestra.
| Foto: instagram
Irene Cubarsi, 22-godišnja fizioterapeutkinja, postala je poznato lice na tribinama, gdje pruža podršku bratu i druži se s ostalim partnericama španjolskih nogometaša.
| Foto: instagram
Foto instagram
Iako je njezin mlađi brat postao svjetska zvijezda, njihov privatni život u Barceloni ostao je iznenađujuće normalan.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Pau, unatoč slavi i pritisku koji nosi igranje za Barcelonu i Španjolsku, živi s Irene u zajedničkom stanu.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Upravo taj skroman životni stil, kako je sam otkrio u jednom intervjuu, pomaže mu da ostane čvrsto na zemlji.
| Foto: instagram
Foto instagram
Njihova svakodnevica uključuje dijeljenje kućanskih poslova, od kuhanja do pranja suđa, što mu omogućuje da se opusti i distancira od profesionalnog pritiska.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
"Ja sam samo običan dečko," rekao je Cubarsi, ističući ključnu ulogu koju obitelj ima u njegovom životu.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Roditelji, Robert i Gloria, koji žive u rodnom mjestu Estanyol u Gironi, često ih posjećuju i pružaju podršku koja je, prema Pauovim riječima, "fundamentalna za održavanje nogu na zemlji".
| Foto: instagram
Foto instagram
Irene je tri godine starija od brata i njihova bliskost vidljiva je kako u privatnom životu, tako i na društvenim mrežama, gdje ponosno slavi svaki njegov uspjeh.
| Foto: instagram
Foto instagram
Njezina prisutnost na tribinama Svjetskog prvenstva, uz roditelje, dodatna je snaga za mladog braniča koji je priznao koliko mu znači podrška obitelji u najvažnijim trenucima karijere.
| Foto: instagram
Foto instagram
Osim što je posvećena sestra, Irene Cubarsi gradi i vlastitu karijeru.
| Foto: instagram
Foto instagram
Po struci je fizioterapeutkinja, što je i studirala na fakultetu, a njezina profesija dodatno objašnjava važnost koju pridaje zdravom i uravnoteženom životu
| Foto: instagram
Foto instagram
Međutim, veliku popularnost stekla je na društvenim mrežama, posebice na Instagramu, gdje je prati više od 80.000 ljudi.
| Foto: instagram
Njezin profil je prozor u njezin život, ispunjen fotografijama s putovanja na egzotične lokacije poput Balija ili u europske metropole kao što je Pariz.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Osim putopisnih objava, Irene često dijeli i modne fotografije, pokazujući istančan ukus za stil, bilo da se radi o kupaćim kostimima ili elegantnim haljinama.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Ipak, među svim tim sadržajima ističu se objave posvećene bratu, čime jasno pokazuje da je njegov najveći i najponosniji navijač.
| Foto: instagram
Da bi se razumjela fascinacija obitelji Cubarsi, ključno je sagledati strelovit uspon mladog Paua.
| Foto: DANIEL COLE/REUTERS
Foto instagram
Rođen 22. siječnja 2007. u malom mjestu Estanyol u Gironi, Cubarsi je izdanak čuvene Barcelonine akademije, La Masije, kojoj se pridružio kao jedanaestogodišnjak.
| Foto: instagram
Foto instagram
Njegov talent bio je neosporan, a napredak kroz mlađe kategorije bio je brz.
| Foto: ELOISA SANCHEZ/REUTERS
Foto instagram
Foto instagram
Profesionalni ugovor s Barcelonom potpisao je u srpnju 2023., a za prvu momčad debitirao je sa samo 16 godina i 11 mjeseci u siječnju 2024. u utakmici Kupa kralja.
| Foto: instagram
Samo nekoliko dana kasnije upisao je i prvi nastup u La Ligi. Ubrzo je postao najmlađi igrač koji je debitirao u nokaut fazi Lige prvaka sa 17 godina i 50 dana, zaradivši pritom titulu igrača utakmice protiv Napolija.
| Foto: instagram
U sezoni 2024./25. postao je nezamjenjiv član prve postave, osvojivši s Barcelonom La Ligu, Kup kralja i španjolski Superkup.
| Foto: instagram
Foto instagram
Njegov put u reprezentaciji bio je jednako impresivan; za seniorsku vrstu debitirao je u ožujku 2024., postavši najmlađi branič u povijesti Španjolske i srušivši rekord Sergija Ramosa.
| Foto: instagram
Vrhunac je stigao na Olimpijskim igrama u Parizu 2024., gdje je sa Španjolskom osvojio zlatnu medalju.
| Foto: instagram
Na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, devetnaestogodišnji Cubarsi potvrdio je status jednog od najboljih braniča svijeta.
| Foto: instagram
(*uz korištenje AI-ja)
| Foto: instagram