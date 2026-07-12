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FOTO Braco i seka hit su SP-a! On je strpao Ronalda u džep, a ona ga prati i drži prizemljenim

Irene Cubarsi, starija sestra španjolskog čuda od braniča Paua, plijeni pažnju s tribina i na Instagramu. Dok Pau briljira kao neprobojni zid Furije, njihova obiteljska priča i skroman život u Barceloni osvajaju simpatije
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FOTO Braco i seka hit su SP-a! On je strpao Ronalda u džep, a ona ga prati i drži prizemljenim
Dok devetnaestogodišnji branič Pau Cubarsi oduševljava nogometni svijet kao stup obrane španjolske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu 2026., pažnju privlači i njegova starija sestra. | Foto: instagram
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Dok devetnaestogodišnji branič Pau Cubarsi oduševljava nogometni svijet kao stup obrane španjolske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu 2026., pažnju privlači i njegova starija sestra. | Foto: instagram
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