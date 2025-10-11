Obavijesti

Galerija

Komentari 0
ROLLERCOASTER U ODNOSU

FOTO Brazilska megazvijezda ju je prevarila i završila u zatvoru. Sad mu je ona rodila prvo dijete

Veza bivšeg igrača Barcelone i Joane Sanz doživjela je veliki potres krajem 2022. kada je Alves optužen za seksualni napad u noćnom klubu u Barceloni. U siječnju 2023. bio je uhićen i proveo više od godinu dana u istražnom zatvoru
FOTO Brazilska megazvijezda ju je prevarila i završila u zatvoru. Sad mu je ona rodila prvo dijete
Dani Alves i Joana Sanz upoznali su se 2015. godine, a vjenčali 2017. u intimnoj ceremoniji na Ibizi. Joana, španjolski model s Tenerifa i brazilski nogometaš koji je tada bio jedan od najuspješnijih na svijetu, ubrzo su postali poznat par u sportskim i modnim krugovima. | Foto: Instagram
1/46
Dani Alves i Joana Sanz upoznali su se 2015. godine, a vjenčali 2017. u intimnoj ceremoniji na Ibizi. Joana, španjolski model s Tenerifa i brazilski nogometaš koji je tada bio jedan od najuspješnijih na svijetu, ubrzo su postali poznat par u sportskim i modnim krugovima. | Foto: Instagram
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025