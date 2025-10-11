FOTO Brazilska megazvijezda ju je prevarila i završila u zatvoru. Sad mu je ona rodila prvo dijete

Veza bivšeg igrača Barcelone i Joane Sanz doživjela je veliki potres krajem 2022. kada je Alves optužen za seksualni napad u noćnom klubu u Barceloni. U siječnju 2023. bio je uhićen i proveo više od godinu dana u istražnom zatvoru
Dani Alves i Joana Sanz upoznali su se 2015. godine, a vjenčali 2017. u intimnoj ceremoniji na Ibizi. Joana, španjolski model s Tenerifa i brazilski nogometaš koji je tada bio jedan od najuspješnijih na svijetu, ubrzo su postali poznat par u sportskim i modnim krugovima.
| Foto: Instagram
Dani Alves i Joana Sanz upoznali su se 2015. godine, a vjenčali 2017. u intimnoj ceremoniji na Ibizi. Joana, španjolski model s Tenerifa i brazilski nogometaš koji je tada bio jedan od najuspješnijih na svijetu, ubrzo su postali poznat par u sportskim i modnim krugovima. |
Foto: Instagram
Dani Alves i Joana Sanz upoznali su se 2015. godine, a vjenčali 2017. u intimnoj ceremoniji na Ibizi. Joana, španjolski model s Tenerifa i brazilski nogometaš koji je tada bio jedan od najuspješnijih na svijetu, ubrzo su postali poznat par u sportskim i modnim krugovima.
| Foto: Instagram
Njihova veza doživjela je veliki potres krajem 2022. godine, kada je Alves optužen za seksualni napad u noćnom klubu u Barceloni. U siječnju 2023. bio je uhićen i proveo više od godinu dana u istražnom zatvoru. Tijekom tog razdoblja Joana je javno izrazila bol i razočaranje te je govorila da se osjeća izdano. U jednom trenutku zatražila je razvod, izbrisala zajedničke fotografije i distancirala se od njega, iako kasnije razvod nije formaliziran.
| Foto: Instagram
U veljači 2024. Alves je osuđen na četiri i pol godine zatvora, no u ožujku 2025. presuda je poništena. Sud je zaključio da dokazi nisu bili dovoljno čvrsti i da je svjedočenje optužiteljice imalo nedosljednosti. Nakon oslobađanja, Alves je pušten na slobodu, a Joana mu se postupno vratila. U intervjuima je priznala da je razmišljala o razvodu, ali da je promijenila mišljenje jer je “uvijek vjerovala u njegovu nevinost” i jer su oboje prošli kroz teško razdoblje, uključujući smrt njezine majke.
| Foto: Instagram
Samo nekoliko dana nakon što je presuda poništena, Joana je objavila da je trudna. Otkrila je da su prethodile brojne poteškoće – spontani pobačaji, dvije neuspješne izvantjelesne oplodnje i borba s endometriozom. Nedavno je par u Barceloni dočekao svoje prvo zajedničko dijete, djevojčicu, čije ime još nisu javno otkrili.
| Foto: Instagram
Danas žive u Esplugues de Llobregat, u blizini Barcelone, i čini se da pokušavaju voditi mirniji, obiteljski život daleko od medijske buke koja ih je pratila posljednjih godina
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram