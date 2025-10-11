FOTO Brazilska megazvijezda ju je prevarila i završila u zatvoru. Sad mu je ona rodila prvo dijete

U veljači 2024. Alves je osuđen na četiri i pol godine zatvora, no u ožujku 2025. presuda je poništena. Sud je zaključio da dokazi nisu bili dovoljno čvrsti i da je svjedočenje optužiteljice imalo nedosljednosti. Nakon oslobađanja, Alves je pušten na slobodu, a Joana mu se postupno vratila. U intervjuima je priznala da je razmišljala o razvodu, ali da je promijenila mišljenje jer je “uvijek vjerovala u njegovu nevinost” i jer su oboje prošli kroz teško razdoblje, uključujući smrt njezine majke. | Foto: Instagram