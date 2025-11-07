Obavijesti

VELIKA KONTROVERZA

FOTO Brazilska odbojkašica će morati dokazati da je žensko: 'Bojim se, srušio mi se svijet'

Osjećam se kao da se srušio moj svijet. Nikad nitko nije propitivao moj spol. Nije mi jasno zašto to rade - rekla je Nayara Ferreira, dodavši da se više ne osjeća sigurnom otkad su se optužbe pojavile u medijima
Albanski odbojkaški savez suspendirao je Brazilku Nayaru Ferreiru (32), koja igra za drugoplasiranu ekipu prvenstva Dinamo, te traži od nje da obavi testiranje kako bi dokazala da je ženskog spola. | Foto: Instagram
Albanski odbojkaški savez suspendirao je Brazilku Nayaru Ferreiru (32), koja igra za drugoplasiranu ekipu prvenstva Dinamo, te traži od nje da obavi testiranje kako bi dokazala da je ženskog spola. | Foto: Instagram
