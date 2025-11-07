VELIKA KONTROVERZA FOTO Brazilska odbojkašica će morati dokazati da je žensko: 'Bojim se, srušio mi se svijet'

Osjećam se kao da se srušio moj svijet. Nikad nitko nije propitivao moj spol. Nije mi jasno zašto to rade - rekla je Nayara Ferreira, dodavši da se više ne osjeća sigurnom otkad su se optužbe pojavile u medijima