FOTO Brignone čudesno uzela zlato, tinejdžerka napravila senzaciju u snowboardingu...

Dan su obilježili fantastični nastupi domaćih sportaša, dramatična završnica u ženskom halfpipeu i nekoliko povijesnih rezultata. Od nevjerojatne dominacije do pobjeda koje su odlučivale stotinke i suci
Cross-Country Skiing - Women's 10km Interval Start Free Victory Ceremony
U skijaškom trčanju, u utrci na deset kilometara slobodnim stilom, Švedska je potvrdila svoju dominaciju. Frida Karlsson superiorno je osvojila zlato, njezino drugo na ovim Igrama, a srebro je pripalo njezinoj sunarodnjakinji Ebbi Andersson. | Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS
