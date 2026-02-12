FOTO Brignone čudesno uzela zlato, tinejdžerka napravila senzaciju u snowboardingu...

Dan su obilježili fantastični nastupi domaćih sportaša, dramatična završnica u ženskom halfpipeu i nekoliko povijesnih rezultata. Od nevjerojatne dominacije do pobjeda koje su odlučivale stotinke i suci
U skijaškom trčanju, u utrci na deset kilometara slobodnim stilom, Švedska je potvrdila svoju dominaciju. Frida Karlsson superiorno je osvojila zlato, njezino drugo na ovim Igrama, a srebro je pripalo njezinoj sunarodnjakinji Ebbi Andersson.
U skijaškom trčanju, u utrci na deset kilometara slobodnim stilom, Švedska je potvrdila svoju dominaciju. Frida Karlsson superiorno je osvojila zlato, njezino drugo na ovim Igrama, a srebro je pripalo njezinoj sunarodnjakinji Ebbi Andersson.
U skijaškom trčanju, u utrci na deset kilometara slobodnim stilom, Švedska je potvrdila svoju dominaciju. Frida Karlsson superiorno je osvojila zlato, njezino drugo na ovim Igrama, a srebro je pripalo njezinoj sunarodnjakinji Ebbi Andersson.
Naše Tena Hadžić i Ema Sobol završile su trku na 88. i 97. mjestu.
Talijanski navijači imali su dvostruki razlog za slavlje. Prvo je veteranka Federica Brignone ispisala povijest u alpskom skijanju. S 35 godina postala je najstarija olimpijska pobjednica u superveleslalomu, osvojivši zlato na stazi Olympia delle Tofane.
Nedugo zatim, prava drama odvijala se u milanskoj Ledenoj dvorani. Francesca Lollobrigida, junakinja ovih Igara, jurila je prema svom drugom zlatu. U utrci na 5000 metara u brzom klizanju, vodila je napetu bitku s Nizozemkom Merel Conijn i Norvežankom Ragne Wiklund
Kako se približavala cilju, njezina se prednost topila, a tehnika je postajala sve očajnija pod teretom umora. No, nošena gromoglasnom podrškom s tribina, Lollobrigida je uspjela proći ciljnom ravninom sa samo desetinkom sekunde prednosti ispred Conijn, što je bilo dovoljno za novo zlato i erupciju oduševljenja.
Njemačka je osvojila zlato u mješovitom timskom štafetnom trku. Druga je završila Austrija, a treća Italija
Jedna od najvećih priča dana dogodila se u Livignu, gdje je američka superzvijezda Chloe Kim lovila povijesno, treće uzastopno olimpijsko zlato u snowboard halfpipeu. Nakon što je u prvoj vožnji postavila visokih 88,00 bodova i preuzela vodstvo, činilo se da je na dobrom putu. No, u iduće dvije vožnje pala je i ostala bez prilike za popravak rezultata.
Tu je situaciju iskoristila sedamnaestogodišnja Gaon Choi iz Južne Koreje. U svojoj posljednjoj, odlučujućoj vožnji, izvela je spektakularan nastup bez pogreške, za koji je dobila ocjenu 90,25 i senzacionalno osvojila zlatnu medalju. Ironično, Choi je dio programa u kojem upravo Chloe Kim mentorira mlade talente, pa je tako učenica nadmašila učiteljicu na najvećoj pozornici. Bronca je pripala Japanki Mitsuki Ono.
Prava sportska rijetkost dogodila se u finalu slobodnog skijanja u disciplini moguls za muškarce. Australac Cooper Woods i Kanađanin Mikaël Kingsbury, jedan od najvećih svih vremena, završili su natjecanje s identičnim rezultatom - 83,71. Zlato je na kraju pripalo Woodsu zahvaljujući boljim ocjenama za zavoje, što je odlučilo o novom olimpijskom pobjedniku.
U hokeju na ledu započeo je muški turnir. Kanada je s 4-1 svladala Češku, dok je reprezentacija SAD-a, sastavljena od NHL zvijezda, bila bolja od Latvije s 4-1.
Foto David W Cerny