FOTO Brignone čudesno uzela zlato, tinejdžerka napravila senzaciju u snowboardingu...

Jedna od najvećih priča dana dogodila se u Livignu, gdje je američka superzvijezda Chloe Kim lovila povijesno, treće uzastopno olimpijsko zlato u snowboard halfpipeu. Nakon što je u prvoj vožnji postavila visokih 88,00 bodova i preuzela vodstvo, činilo se da je na dobrom putu. No, u iduće dvije vožnje pala je i ostala bez prilike za popravak rezultata. | Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS