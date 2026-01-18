FOTO Bujna Brazilka prozvala bivšu Bilićevu uzdanicu: 'Hvalio mi se da je spavao s 300 žena'

Prema njezinoj izjavi, jedan od najtežih incidenata dogodio se početkom 2025. godine, kada je, kako tvrdi, provela oko 12 sati izložena psihološkom mučenju. U tom razdoblju, Payet je navodno iznosio ponižavajuće komentare, hvalio se velikim brojem žena s kojima je bio, prijetio joj te tvrdio da ima opasne veze koje joj mogu nauditi ako ga napusti | Foto: Instagram