FOTO Bujna Brazilka prozvala bivšu Bilićevu uzdanicu: 'Hvalio mi se da je spavao s 300 žena'

Bivša djevojka Larrisa Ferrari iznijela je niz teških optužbi na račun Dimitrija Payeta, bivšeg igrača West Hama i francuske reprezentacije. Dvojac je bio u vezi manje od godinu i pol, ali posljedice se još uvijek osjećaju
Larissa Ferrari, brazilska odvjetnica, tvrdi da je njihova veza započela u kolovozu 2023. godine, nakon što su se upoznali putem društvenih mreža
Prema njezinim riječima, odnos je u početku bio romantičan i intenzivan, no s vremenom je postajao sve toksičniji. Navodi da je Payet pokazivao snažne obrasce kontrole, manipulacije i emocionalnog pritiska, često je zastrašujući i ponižavajući
Prema njezinoj izjavi, jedan od najtežih incidenata dogodio se početkom 2025. godine, kada je, kako tvrdi, provela oko 12 sati izložena psihološkom mučenju. U tom razdoblju, Payet je navodno iznosio ponižavajuće komentare, hvalio se velikim brojem žena s kojima je bio, prijetio joj te tvrdio da ima opasne veze koje joj mogu nauditi ako ga napusti
Ferrari kaže da je bila prisiljena sudjelovati u ponižavajućim situacijama, od kojih su neke, prema njezinim riječima, bile snimane
U jednom trenutku navodi da je ostala trudna s Payetom, ali je kasnije doživjela spontani pobačaj, što dodatno opisuje kao traumatično iskustvo koje ju je duboko pogodilo
Ferrari je u travnju 2025. godine slučaj prijavila brazilskim vlastima, a cijela priča ubrzo je dospjela u medije, najprije u Brazilu, a zatim i u europskim tabloidima
S druge strane, Dimitri Payet je putem svojih predstavnika kategorički odbacio sve optužbe. Tvrdi da je veza bila dobrovoljna, da nikada nije počinio psihičko ni fizičko zlostavljanje te da su navodi njegove bivše partnerice netočni ili izvučeni iz konteksta. Do sada nije pravomoćno osuđen niti je slučaj dobio sudski epilog
