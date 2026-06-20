Obavijesti

Galerija

Komentari 0
MALO JE SKRATIO...

FOTO Cannavaro je šokirao na SP-u! Značajno promijenio imidž u odnosu na dane u Dinamu...

Cannavaro je na klupu "modrih" stigao krajem prosinca 2024. godine, a njegov dolazak, s obzirom na igračku reputaciju, izazvao je veliko zanimanje. Ipak, njegova trenerska magija u Zagrebu je izostala. Sad vodi Uzbekistan na SP-u, gdje je iznenadio izgledom kojim je podsjetio na igračke dane
Dinamo i Lokomotiva sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a
Legendarni talijanski branič, kapetan svjetskih prvaka iz 2006. i posljednji branič koji je osvojio Zlatnu loptu, Fabio Cannavaro (52), samo nekoliko mjeseci nakon kratke i turbulentne epizode na klupi Dinama, preuzeo je reprezentaciju Uzbekistana | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/45
Legendarni talijanski branič, kapetan svjetskih prvaka iz 2006. i posljednji branič koji je osvojio Zlatnu loptu, Fabio Cannavaro (52), samo nekoliko mjeseci nakon kratke i turbulentne epizode na klupi Dinama, preuzeo je reprezentaciju Uzbekistana | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026