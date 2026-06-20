FOTO Cannavaro je šokirao na SP-u! Značajno promijenio imidž u odnosu na dane u Dinamu...

Cannavaro je na klupu "modrih" stigao krajem prosinca 2024. godine, a njegov dolazak, s obzirom na igračku reputaciju, izazvao je veliko zanimanje. Ipak, njegova trenerska magija u Zagrebu je izostala. Sad vodi Uzbekistan na SP-u, gdje je iznenadio izgledom kojim je podsjetio na igračke dane
Legendarni talijanski branič, kapetan svjetskih prvaka iz 2006. i posljednji branič koji je osvojio Zlatnu loptu, Fabio Cannavaro (52), samo nekoliko mjeseci nakon kratke i turbulentne epizode na klupi Dinama, preuzeo je reprezentaciju Uzbekistana
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Legendarni talijanski branič, kapetan svjetskih prvaka iz 2006. i posljednji branič koji je osvojio Zlatnu loptu, Fabio Cannavaro (52), samo nekoliko mjeseci nakon kratke i turbulentne epizode na klupi Dinama, preuzeo je reprezentaciju Uzbekistana |
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Legendarni talijanski branič, kapetan svjetskih prvaka iz 2006. i posljednji branič koji je osvojio Zlatnu loptu, Fabio Cannavaro (52), samo nekoliko mjeseci nakon kratke i turbulentne epizode na klupi Dinama, preuzeo je reprezentaciju Uzbekistana
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Poveo ju je na povijesni, premijerni nastup na Svjetskom prvenstvu 2026. godine.
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
A iznenadio je i sa znatno drugačijim imidžom nego na Maksimiru.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Njegov put od Maksimira do globalne smotre predstavlja jedan od najzanimljivijih trenerskih preokreta posljednjih godina.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Cannavaro je na klupu "modrih" stigao krajem prosinca 2024. godine, a njegov dolazak, s obzirom na igračku reputaciju, izazvao je veliko zanimanje.
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Ipak, njegova trenerska magija u Zagrebu je izostala.
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Mandat mu je trajao tek nešto više od tri mjeseca, a u 14 službenih utakmica talijanska ikona upisala je sedam pobjeda, pet poraza i dva remija, što nije zadovoljilo visoke ambicije kluba.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Iako je ostvario prestižnu pobjedu protiv Milana u Ligi prvaka, Dinamo pod njegovim vodstvom nije uspio proći grupnu fazu natjecanja.
| Foto: Borna Jaksic/PIXSELL
Kap koja je prelila čašu bili su posrtaji u domaćim natjecanjima. Ispadanje u četvrtfinalu Kupa od Osijeka i, posebno, težak poraz od Istre 3-0 u Puli, zapečatili su njegovu sudbinu
| Foto: Borna Jaksic/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Uprava kluba uručila mu je otkaz u travnju 2025., označivši njegov boravak promašajem.
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Nakon otkaza u Dinamu, Cannavaro je bio bez angažmana do listopada 2025., kada je stigao iznenađujući poziv koji mu je donio potpunu rehabilitaciju.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Nogometni savez Uzbekistana, u potrazi za iskusnim vođom za povijesni trenutak, imenovao ga je novim izbornikom.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Preuzeo je momčad od Timura Kapadzea, trenera koji je osigurao plasman nakon što je usred kampanje zamijenio Srečka Kataneca zbog zdravstvenih problema.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Uzbekistan je kvalifikacije odigrao impresivno, izgubivši samo jednu od 15 utakmica i osvojivši 21 bod u trećem krugu.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Njihova forma bila je toliko uvjerljiva da bi se kvalificirali čak i da se turnir nije proširio na 48 momčadi.
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Cannavaro nije stigao sam.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Sa sobom je u Taškent poveo provjereni talijanski stožer koji čine pomoćnik Eugenio Albarella, kondicijski trener Francesco Troise te trener golmana Antonio Chimenti.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Njihov zadatak bio je profesionalizirati pripreme reprezentacije za najveći izazov u njezinoj povijesti.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Toby Melville
Vatreno krštenje na Svjetskom prvenstvu imali su protiv Kolumbije, gdje je Uzbekistan, unatoč solidnom otporu, poražen 3-1.
| Foto: Brian Snyder
A tamo je legendarni Cannavaro iznenadio svojim imidžom.
| Foto: Raquel Cunha
Foto Eloisa Sanchez
Potpuno je obrijao glavu i podsjetio na igračke dane.
| Foto: Raquel Cunha
Slavni Talijan je nakon igračke karijere išao na transplaticu kose, ali izgleda kako mu je ona, barem nakratko, dosadila.
| Foto: Raquel Cunha
Foto Eloisa Sanchez
Vratio se "na nulu" i bez kose vodio reprezentaciju na Mundijalu.
| Foto: Henry Romero
Foto Eloisa Sanchez
Foto Eloisa Sanchez
Foto Eloisa Sanchez
Foto Eloisa Sanchez
Foto Eloisa Sanchez
(*uz korištenje AI-ja)
| Foto: Eloisa Sanchez