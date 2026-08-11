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"VUKOVI" S TRI CRTE

FOTO Cibona putem 'vatrenih': Pogledajte njenu novu opremu

Adidas i Cibona ulaze u novu eru! Od 2026/27. "vukovi" će igrati u novoj opremi, a navijače čeka ekskluziva u fan shopu
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FOTO Cibona putem 'vatrenih': Pogledajte njenu novu opremu
Adidas i Cibona započeli su novu suradnju. Od sezone 2026/27. seniorska i juniorska momčad će nastupati u sportskoj opremi njemačkog proizvođača, baš kao i hrvatska nogometna reprezentacija. | Foto: adidas/KK Cibona
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Adidas i Cibona započeli su novu suradnju. Od sezone 2026/27. seniorska i juniorska momčad će nastupati u sportskoj opremi njemačkog proizvođača, baš kao i hrvatska nogometna reprezentacija. | Foto: adidas/KK Cibona
Komentari 3

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