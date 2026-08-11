FOTO Cibona putem 'vatrenih': Pogledajte njenu novu opremu

Adidas i Cibona ulaze u novu eru! Od 2026/27. "vukovi" će igrati u novoj opremi, a navijače čeka ekskluziva u fan shopu
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Adidas i Cibona započeli su novu suradnju. Od sezone 2026/27. seniorska i juniorska momčad će nastupati u sportskoj opremi njemačkog proizvođača, baš kao i hrvatska nogometna reprezentacija.
| Foto: adidas/KK Cibona
Adidas i Cibona započeli su novu suradnju. Od sezone 2026/27. seniorska i juniorska momčad će nastupati u sportskoj opremi njemačkog proizvođača, baš kao i hrvatska nogometna reprezentacija. |
Foto: adidas/KK Cibona
Adidas i Cibona započeli su novu suradnju. Od sezone 2026/27. seniorska i juniorska momčad će nastupati u sportskoj opremi njemačkog proizvođača, baš kao i hrvatska nogometna reprezentacija.
| Foto: adidas/KK Cibona
Foto adidas/KK Cibona
- Iznimno nam je drago što Cibona postaje dio adidasove sportske obitelji. Riječ je o klubu iznimne tradicije, čije ime ima posebno mjesto u povijesti europske košarke i koji je generacijama bio dom vrhunskim igračima. Dijelimo vjeru u snagu sporta, važnost rada s mladima i stalnu težnju prema napretku. Ponosni smo što ćemo Cibonine igrače podržavati opremom koja objedinjuje sportske inovacije, funkcionalnost i prepoznatljiv adidasov dizajn te se veselimo zajedničkom stvaranju novog poglavlja klupske povijesti - izjavila je Petra Franić iz Adidasa.
| Foto: adidas/KK Cibona
Foto adidas/KK Cibona
Prepoznatljive tri pruge tako će od nove sezone pratiti "vukove" na putu prema novim sportskim uspjesima.
| Foto: adidas/KK Cibona
Foto adidas/KK Cibona
Igrači Cibone po prvi su put odradili trening u novoj trening opremi iz kolekcije, dok će službeni dresovi biti predstavljeni naknadno. Dresovi i odabrani artikli iz kolekcije bit će dostupni navijačima isključivo u fan shopu Košarkaškog kluba Cibona.
| Foto: adidas/KK Cibona
Foto adidas/KK Cibona
Foto adidas/KK Cibona