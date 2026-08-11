FOTO Cibona putem 'vatrenih': Pogledajte njenu novu opremu

- Iznimno nam je drago što Cibona postaje dio adidasove sportske obitelji. Riječ je o klubu iznimne tradicije, čije ime ima posebno mjesto u povijesti europske košarke i koji je generacijama bio dom vrhunskim igračima. Dijelimo vjeru u snagu sporta, važnost rada s mladima i stalnu težnju prema napretku. Ponosni smo što ćemo Cibonine igrače podržavati opremom koja objedinjuje sportske inovacije, funkcionalnost i prepoznatljiv adidasov dizajn te se veselimo zajedničkom stvaranju novog poglavlja klupske povijesti - izjavila je Petra Franić iz Adidasa. | Foto: adidas/KK Cibona