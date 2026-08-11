NOVA SNIMKA 20 Boysa na 10 torcidaša. Evo kako je završilo

Pojavila se nova snimka masovne tučnjave navijačkih skupina Torcide i Bad Blue Boysa u subotu kasno navečer na parkiralištu Zračne luke Franjo Tuđman u Zagrebu. Snimka traje nešto više od 30 sekundi i prikazuje sukob dviju skupina muškaraca.

Jedna grupa odjevena je u crno (Boysi), a druga u bijelo (torcidaši). Pristalice Hajduka vraćali su se s gostujuće utakmice svog kluba u Vilniusu kada je došlo do susreta s rivalima. Na snimci se vidi kako se 20-ak tamno odjevenih zalijeće prema muškarcima u bijelom između parkiranih automobila, nakon čega slijedi opća tučnjava.

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Neki u komentarima tvrde da je omjer snaga bio čak tri naprama jedan u korist Bad Blue Boysa te da su se hajdukovci unatoč tome "dobro držali" i "nisu bježali". Ovakve rasprave uobičajene su nakon navijačkih sukoba i dio su navijačkog folklora u kojem svaka strana nastoji prikazati svoju pobjedu, neovisno o stvarnom ishodu tučnjave.

"U subotu, 8. kolovoza oko ponoći, Policijska uprava zagrebačka zaprimila je dojavu o narušavanju javnog reda i mira na parkiralištu ispred Zračne luke u Velikoj Gorici u kojoj sudjeluje više osoba. Kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja okolnosti događaja je u tijeku", poručili su iz policije.