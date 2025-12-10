FOTO Cijeli svijet bruji o ovoj Turkinji, no ima jedna caka...

No, na kraju se ispostavilo kako je sve laž, a tu informaciju je demantirala i ona sama. Nekoliko klikova na internetu sve otkriva, posljednju utakmicu odigrala je prije mjesec dana i zabila tri koša. Toliki joj je i prosjek na ovosezonskih osam utakmica. Netko je 'prodao' dobru foru na koju je nasjeo cijeli svijet, no bez obzira na sve, turskoj košarkašici je donijela slavu. | Foto: Instgram