SVJETSKA SENZACIJA

FOTO Cijeli svijet bruji o ovoj Turkinji, no ima jedna caka...

Turska košarkašica Simay Naz Öget postala je svjetska senzacija nakon što je u utakmici TKBL-a "postigla" 69 koševa na jednoj utakmici. No, ta informacija se ispostavila lažnom, ali svejedno je donijela veliku popularnost košarkašici
Svijet košarke brujio je o nevjerojatnoj izvedbi mlade turske igračice Simay Naz Öget koja igra za turski Bodrum. | Foto: Instgram
