FOTO Cijeli svijet bruji o ovoj Turkinji, no ima jedna caka...

Turska košarkašica Simay Naz Öget postala je svjetska senzacija nakon što je u utakmici TKBL-a "postigla" 69 koševa na jednoj utakmici. No, ta informacija se ispostavila lažnom, ali svejedno je donijela veliku popularnost košarkašici
Svijet košarke brujio je o nevjerojatnoj izvedbi mlade turske igračice Simay Naz Öget koja igra za turski Bodrum.
Ova talentirana košarkašica ostvarila je pothvat o kojem mnogi sanjaju, utrpavši čak 69 koševa u jednoj jedinoj utakmici. Tako su pisali turski mediji, a prenijeli svjetski.
Ta vijest lansirala ju je u orbitu globalne sportske javnosti, a na njezin podvig nije ostala imuna ni jedna od najvećih zvijezda NBA lige.
No, na kraju se ispostavilo kako je sve laž, a tu informaciju je demantirala i ona sama. Nekoliko klikova na internetu sve otkriva, posljednju utakmicu odigrala je prije mjesec dana i zabila tri koša. Toliki joj je i prosjek na ovosezonskih osam utakmica. Netko je 'prodao' dobru foru na koju je nasjeo cijeli svijet, no bez obzira na sve, turskoj košarkašici je donijela slavu.
Postići 69 koševa u profesionalnoj košarci rijetkost je koja se graniči s čudom, mnogi su mislili da je to čudo napravila i ona, ali su bili žrtvom spačke.
Ova vijest o turskoj košarkašici brzo se proširila društvenim mrežama, a nije promaknula ni onima s druge strane Atlantika.
Među tisućama komentara istaknuo se onaj Anthonyja Edwardsa, eksplozivnog beka Minnesota Timberwolvesa i jedne od najvećih mladih zvijezda NBA lige.
Edwards je na društvenoj mreži X (bivši Twitter) komentirao njezin učinak.
"Dopustio bih joj da mi ubaci 69 poena bilo koji dan!", napisao je Edwards.
Njegov duhoviti komentar postao je instantni hit, prikupivši stotine tisuća reakcija, a Simay Naz Öget je, ni kriva ni dužna, dobila pozornost cijelog svijeta. Postala je internetska senzacija
Rođena je 20. siječnja 2001. godine, a cijelu karijeru igra u turskim klubovima.
Trenutno nosi dres kluba Bodrum Basketbol
