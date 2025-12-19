FOTO Cristiano Ronaldo pozirao u boksericama i napeo svaki mišić na tijelu. Ima 40 godina!

Na fotografiji koja je u samo nekoliko sati prikupila milijune lajkova, Ronaldo pozira u, kako se čini, privatnoj teretani ili wellness prostoru, odjeven samo u crne gaćice s prepoznatljivim logom vlastitog brenda CR7. Uz kratak i jednostavan opis "Nakon saune", slavni nogometaš pokazao je nevjerojatnu definiciju mišića, od savršeno isklesanih trbušnjaka do izrazito vaskularnih nogu, što svjedoči o rigoroznom režimu prehrane i vježbanja kojeg se pridržava i na pragu petog desetljeća života. | Foto: Instagram