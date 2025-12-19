FOTO Cristiano Ronaldo pozirao u boksericama i napeo svaki mišić na tijelu. Ima 40 godina!

Ronaldo u 41. godini oduševljava fanove! Pozira nakon saune, pokazuje nevjerojatne mišiće i zarađuje milijune po objavi. Priprema se za SP 2026. uz ambiciju 1000 golova
Jedan od najvećih nogometaša svih vremena, Cristiano Ronaldo, ponovno je dokazao da su za njega godine samo broj. Uskoro će proslaviti 41. rođendan, no njegova legendarna radna etika i nevjerojatna fizička sprema i dalje ostavljaju bez daha milijune obožavatelja diljem svijeta.
Foto: Instagram
Posljednjom objavom na Instagramu, platformi na kojoj je apsolutni vladar kao najpraćenija osoba na svijetu, Portugalac je još jednom potvrdio status sportske i marketinške ikone.
Na fotografiji koja je u samo nekoliko sati prikupila milijune lajkova, Ronaldo pozira u, kako se čini, privatnoj teretani ili wellness prostoru, odjeven samo u crne gaćice s prepoznatljivim logom vlastitog brenda CR7. Uz kratak i jednostavan opis "Nakon saune", slavni nogometaš pokazao je nevjerojatnu definiciju mišića, od savršeno isklesanih trbušnjaka do izrazito vaskularnih nogu, što svjedoči o rigoroznom režimu prehrane i vježbanja kojeg se pridržava i na pragu petog desetljeća života.
Njegova pojava nije ostavila ravnodušnima ni njegove brojne pratitelje, koji su ga u komentarima obasuli pohvalama. Uz nezaobilazne emotikone koze, koji simboliziraju njegov status "najvećeg svih vremena" (eng. G.O.A.T. - Greatest Of All Time), nizali su se komentari na raznim jezicima, poput "Kralj" i "Ovaj čovjek je s drugog planeta", potvrđujući globalno divljenje koje izaziva.
Kao najpraćenija osoba na Instagramu, Ronaldo navodno zarađuje i više od tri milijuna dolara po sponzoriranoj objavi, a ovakve fotografije, koje ističu njegovu fizičku superiornost, samo dodatno jačaju njegov globalni brend i ugovore s divovima poput Nikea, s kojim ima doživotni ugovor vrijedan oko milijardu dolara.
Ova objava nije samo prikaz Ronaldove izvanredne forme, već i jasna poruka uoči ključnih izazova koji ga očekuju. Iako ima 40 godina, Portugalac igra na vrhunskoj razini kao kapetan saudijskog kluba Al-Nassr, za koji je ove sezone već zabio 11 golova u 12 službenih utakmica. Njegov raspored ne poznaje odmor; već krajem prosinca čekaju ga važne utakmice u AFC kupu i domaćem prvenstvu.
Sve su to pripreme za ono što je najavio kao svoj posljednji veliki ples na međunarodnoj sceni, Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD-u, Meksiku i Kanadi, na kojem će nastupiti s 41 godinom. Portugal se već kvalificirao, a Ronaldo je, nakon odrađene suspenzije, spreman povesti svoju momčad u lov na jedini veliki trofej koji mu nedostaje.
Njegova ambicija ne staje tu; javno je izrazio želju da prije mirovine dosegne nevjerojatnu brojku od 1000 postignutih golova u karijeri.
Osim sportskih ciljeva, Ronaldo aktivno gradi i svoju budućnost izvan terena. Nedavno je produžio ugovor s Al-Nassrom do 2027. godine, uz godišnju plaću od otprilike 225 milijuna dolara, a planira postati i suvlasnik kluba, što potvrđuje njegovu namjeru da ostane živjeti u Saudijskoj Arabiji.
U privatnom životu također planira veliku prekretnicu; nakon zaruka s dugogodišnjom partnericom Georginom Rodríguez, par planira vjenčanje nakon završetka Svjetskog prvenstva.
Dok se priprema za posljednje poglavlje svoje blistave karijere, Cristiano Ronaldo svakom svojom objavom pokazuje da njegova glad za uspjehom i pobjedama ne jenjava.
Fotografija "nakon saune" nije samo slika isklesanog tijela, već simbol discipline, dugovječnosti i mentalne snage koja ga je i učinila jednim od najvećih sportaša u povijesti. Navijači diljem svijeta s nestrpljenjem iščekuju što još može ponuditi na terenu, nadajući se spektakularnom oproštaju na najvećoj svjetskoj pozornici.
