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U ŽENSKOJ KONKURENCIJI

FOTO Čudesne akrobacije usred Zagreba! Pogledajte šou s EP-a u gimnastici i tko kući nosi zlata

Naslove europskih prvakinja u finalima po spravama na Europskom prvenstvu za gimnastičarke u Zagrebu osvojile su Angelina Melnikova na preskoku, Njemica Helen Kevrić na dvovisinskim ručama, Francuskinja Elena Colas na gredi te Talijanka Manila Esposito na parteru.
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Zagreb: Europsko prvenstvo u sportskoj gimnastici, Finale parter
Melnikova (26) je zlatiu osvojenom u višeboju u četvrtak pridodala i ono na preskoku, a kolekciju medalja je obogatila i broncama na gredi te parteru. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Melnikova (26) je zlatiu osvojenom u višeboju u četvrtak pridodala i ono na preskoku, a kolekciju medalja je obogatila i broncama na gredi te parteru. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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