FOTO Čudesne akrobacije usred Zagreba! Pogledajte šou s EP-a u gimnastici i tko kući nosi zlata

Naslove europskih prvakinja u finalima po spravama na Europskom prvenstvu za gimnastičarke u Zagrebu osvojile su Angelina Melnikova na preskoku, Njemica Helen Kevrić na dvovisinskim ručama, Francuskinja Elena Colas na gredi te Talijanka Manila Esposito na parteru.
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Melnikova (26) je zlatiu osvojenom u višeboju u četvrtak pridodala i ono na preskoku, a kolekciju medalja je obogatila i broncama na gredi te parteru.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Melnikova (26) je zlatiu osvojenom u višeboju u četvrtak pridodala i ono na preskoku, a kolekciju medalja je obogatila i broncama na gredi te parteru.
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Melnikova (26) je zlatiu osvojenom u višeboju u četvrtak pridodala i ono na preskoku, a kolekciju medalja je obogatila i broncama na gredi te parteru.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Ona je prva nastupila na preskoku te je odmah s ocjenom 14.166 zadala nedostižan zadatak za suparnice. Najviše joj se približila braniteljica lanjskog naslova iz Leipziga Njemica Karina Schoenmaier (21) koja je osvojila srebro sa 14.066, dok je broncu kao i lani osvojila Belgijanka Lisa Vaelen (22) sa 13.983.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Vrlo mlada je i sjajna 16-godišnja Francuskinja Elena Colas koja je na svom prvom seniorskom natjecanju stigla do europskog zlata na gredi s ocjenom 13.933. Mlada Colas je u četvrtak osvojila broncu u višeboju, da bi u subotu na gredi bila bolja od velikanki poput Talijanke Manile Esposito (20), europske prvakinje na gredi iz Riminija otprije dvije godine i osvajačice olimpijske bronce na ovoj spravi, koja je osvojila srebro sa 13.800, te Melnikove koja je za broncu dobila ocjenu 13.700.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
U vježbi na dvovisinskim ručama oduševila je 18-godišnja Njemica Helen Kevric koja je do zlata stogla s ocjenom 14.500, dok su srebro i broncu osvojile Talijanke Elisa Iorio (23) sa 14.333 i vrlo mlada Giulia Perotti (16) sa 14.233.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
"Sviđa mi se Arena i to što možemo svi zajedno trenirati u dvorani za trening, nisam to nikad prije vidjela. Juniorke mogu gledati što rade seniorke, što im je sigurno korisno i motivirajuće. Prvi dan natjecanja mi je bio najemotivniji - puno emocija, puno gimnastike, puno treninga. Najbolja uspomena koju nosim iz Zagreba je osvajanje zlatne ekipne medalje jer nismo imale ni jednu pogrešku i sve je bilo tako super“, poručila je Meljnikova.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
„Puno gledatelja mi je reklo kako im je tih nekoliko sati u Areni zaista proletjelo. Europsko prvenstvo u Zagrebu nudi vrhunsku gimnastiku, ali i odličnu zabavu za cijelu obitelj. Za najmlađe smo pripremili Kids Corner i parkour poligon, gdje se i sami mogu napraviti prve gimnastičke korake“, zaključio je Možnik.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Esposito će Zagreb ipak napustiti s jednim zlatom jer je bila najbolja na parteru sa 13.700. Colas je i na toj spravi dokazala kako je pred njom svijetla budućnost osvojivši srebro sa 13.633, dok je Melnikova do pete medalje na ovom EP stigla sa 13.566.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL