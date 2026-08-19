FOTO Čudesne akrobacije usred Zagreba! Pogledajte šou s EP-a u gimnastici i tko kući nosi zlata

Vrlo mlada je i sjajna 16-godišnja Francuskinja Elena Colas koja je na svom prvom seniorskom natjecanju stigla do europskog zlata na gredi s ocjenom 13.933. Mlada Colas je u četvrtak osvojila broncu u višeboju, da bi u subotu na gredi bila bolja od velikanki poput Talijanke Manile Esposito (20), europske prvakinje na gredi iz Riminija otprije dvije godine i osvajačice olimpijske bronce na ovoj spravi, koja je osvojila srebro sa 13.800, te Melnikove koja je za broncu dobila ocjenu 13.700. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL